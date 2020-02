annonse

annonse

Da krenkelsen rammet oss selv, besto ikke Redaktørforeningen prøven.

I en kronikk i Medier24 konkluderer redaktør Magne Lerø i Medie og Ledelse med at det var galt av Redaktørforeningen å nekte Resett medlemsskap. Han viser til at det var forståelig at Resett ble nektet opptatt i 2018, men at det ikke burde skjedd da nettavisen søkte på nytt.

«Lurås har brukt 2019 på å rydde opp. Uavhengige forskere har konkludert med at de ikke har funnet brudd på Vær varsom-plakaten. Lars Akerhaug som har solid erfaring fra pressen, er blitt ansatt som redaksjonssjef med oppgaven å påse at journalistikken i Resett holder mål», skriver Lerø.

annonse

Les også: Hold kjeft og les! Hilsen NTB og redaktørforeningen

Hans konklusjon er nådeløs:



«Samfunnet preges av forventninger om politisk korrekthet. Konformitetspresset er merkbart. «No plattform»- brer også om seg. Storsamfunnet press mot avvikere hardner til. Ved å nekte Lurås medlemskap har Redaktørforeningen plassert seg på feil side i kampen for meningsmangfold og ytringsfrihet.

Helge Lurås er et slag i mellomgulvet på landets redaktørstand. Han mener vi svikter. Denne provokasjonen har ikke Norsk Redaktørforening klart å håndtere.

Ytringsfrihet innebærer retten til å krenke. Da krenkelsen rammet oss selv, besto ikke Redaktørforeningen prøven. Styret gjemte seg bak en helhetsvurdering.

annonse

Les også: Lars Akerhaug om Resett, skarpe debatter, saueflokkjournalisme og avslaget i Norsk Redaktørforening

Det kan de slippe unna med, for makta rår.