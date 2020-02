annonse

annonse

Fire nye tilfeller av koronasmitte er påvist i Sverige. To tilfeller fra Stockholm knyttes til et tilfelle som ble kjent torsdag.

To av de nye smittetilfellene er påvist i Stockholm, ett i Uppsala og ett i Jönköping.

Sporing av et tilfelle som ble kjent i Stockholm torsdag, førte til at to nye tilfeller kunne påvises i dag, opplyser helsemyndighetene i Region Stockholm. De to er nå isolert på Karolinska Universitetssjukhuset.

annonse

Den smittede mannen i Jönköping er i 50-årene og har vært på ferie i Nord-Italia.

– Han behandles nå på infeksjonsklinikken mens vi jobber med smittesporing der vi kartlegger alle folk han har hatt kontakt med. Vi tror imidlertid at han har hatt kontakt med svært få mennesker, selv under hjemreisen til Sverige, sier smittevernlege Malin Bengnér i en pressemelding.

Mannen skal ha milde symptomer.

Den smittede personen i Uppsala skal ha vært i Iran, et land som også er hardt rammet av virusutbruddet.

annonse

Totalt er elleve personer registrert smittet i Sverige.