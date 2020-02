annonse

Dokumenter Resett har fått innsyn i, viser nå at selskapet den overgrepssiktede barneverngründeren eier har et kundeforhold til flere bydeler i Oslo.

Han har tjent millioner på barnevern. Nå er en norsk barneverngründer tiltalt for et seksuelt overgrep mot en gutt han tidligere var fosterforelder for. Overgrepet har en øvre strafferamme på seks års fengsel. Da tiltalen ble klar i februar, overlot han styreledervervet i selskapet han eier, som har omsatt for titalls millioner de siste årene, til sin bror. Han eier imidlertid fortsatt alle aksjepostene i selskapet.