Det er klart for årets første cupfinale i engelsk fotball. Norske Ørjan Nyland og hans Aston Villa møter Manchester City søndag 1. mars.

Få hadde trodd at Aston Villa skulle ta seg helt til finalen i en av de britiske cupene etter opprykket fra Championship. Etter storspill fra Ørjan Nyland i semifinalene mot Leicester har imidlertid drømmen blitt til virkelighet for laget fra Birmingham.

Nå venter Manchester Citys stjernegalleri i finalen i ligacupen, og kampen sendes både på Viaplay og Viasat 4.

Om Nyland får muligheten fra start gjenstår å se, men etter nordmannens opptredener i semifinalene vil det bli vanskelig for manager Dean Smith å benke ham.

​Kampen spilles på Wembley, og Jan Åge Fjørtoft vil være på plass på indre bane for intervjuer med stjernene. Oppgjøret kommenteres av Roar Stokke og Lars Tjærnås.

I studio sitter Daniel Høglund sammen med Morten Langli og Rune Bratseth.

Aston Villa mot Manchester City søndag 1. mars fra klokken 16.45 på Viaplay og Viasat 4.

Om finalelagene:

Da Villa tok ligacup-trofeet i 1996 ble de ledet av manager Brian Little, som er en av de ytterst få som har vunnet ligacupen både som spiller og manager – begge ganger for Aston Villa.

Det var Littles scoring i semi-finalen som sendte Villa til 1975-finalen, som de vant med Little på banen. Little scoret også to mål i i ligacupfinalen i 1977 i det andre møtet med Everton på Old Trafford og Villa vant finalen, skriver Norsk Tipping om søndagens kamp.

Dagens Villa-kaptein, unge Jack Graelish og hans mannskap trenger å føle at de står på skuldrene til giganter når de møter Manchester City på lørdag, men Villa har sjokkert mot antatt sterkere motstand tidligere i år, som med 5-0 seieren over Liverpool i kvartfinalene.

Totalt har Villa vunnet ligacupen 5 ganger. I 1961, 1975, 1977, 1994 og 1996.

City i hardt vær

Pep Guardiola og Manchester City har hatt mye støy rundt seg i det siste. UEFA har nettopp utestengt City fra muligheten til å spille Champions League-fotball i to år og gitt dem 30 millioner euro i bot for å ha brutt Financial Fair Play-regelen.

City har anket til den internasjonale voldgiftsretten for sport. Blir anken avvist og avgjørelsen stående, er Manchester City utestengt fra alle internasjonale turneringer de to neste sesongene og får hverken spille Champions League, Europa League eller Super Cup, melder Norsk Tipping.

City har møtt Aston Villa to ganger i seriespill tidligere i år og vant da overbevisende 6-1 borte, deretter 3-0 hjemme.

I motsetning til Villas 24 år lange fravær fra Wembley har City spilt og vunnet fire ligacup-finaler de siste seks årene. De vant 3-1 over Sunderland i 2014, spilte 1-1 mot Liverpool og vant 3-1 på straffer i 2016.

Manchester City vant 3-0 over Arsenal i 2018. I 2019 kunne de igjen heve ligacuptrofeet etter å ha vunnet over Chelsea med 4-3 på straffer etter å ha spilt 0-0. Raheem Sterling satte da den siste og avgjørende straffen for City.

Totalt har City vunnet ligacupen 6 ganger. I 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 og 2019.

