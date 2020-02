annonse

I det siste har det blitt jobbet strategisk med få etterspørselen etter norsk klippfisk av sei opp i et av Afrikas mest folkerike land, Den demokratiske republikken Kongo, og denne uken var det samling i Lubumbashi.

Denne uken samlet norske klippfiskeksportører og kongolesiske importører seg til sjømatseminar og workshop i landets nest-største by, Lubumbashi.

Det var Norges sjømatråd og fiskeriutsending til vest og sentral Afrika, Trond Kostveit, som hadde ansvar for arrangementet.

Med seg hadde han klippfiskeksportørene Brødrene Sperre AS og Ålesund-bedriften Andreas Bjørge Seafood, melder Norges sjømatråd.

Klippfiskhistorie flere tiår bakover

– Norsk klippfiskeksport av sei til Kongo strekker flere tiår tilbake og vi har opparbeidet en god posisjon. Men for å sikre fremtidig vekst må vi være fremoverlente, påpeker fiskeriutsendingen.

– Derfor er det viktig å danne nye nettverk i områder der vi opplever økt etterspørsel etter norsk sjømat. Akkurat nå ser vi at det er muligheter for å ekspandere klippfiskeksporten til nye områder i Kongo. Vi har derfor invitert norske eksportører hit for å bli bedre kjent med markedet, samt tilrettelegge nye møteplasser.

Sjømatrådets studier viser at det spises mye fisk i DRC og det er mange personer i dette store landet som kjenner til den norske ryggseien, men det er lite tilgjengelig for salg utenom hovedstaden Kinshasa.

Derfor valgte man å besøke den neste største byen i DRC hvor vi mener det er potensiale for økt eksport av klippfisk og annen sjømat.

Sammen med flere kongolesiske importører besøkte delegasjonen også fiskemarkeder og større supermarkeder i storbyen Lubumbashi.

Skal få opp etterspørselen i områdene rundt hovedstaden

Representert på arrangement var også Ørjan Olsen, Sjømatrådets landansvarlig for nye markeder. Også han mener det er et godt tidspunkt for fremtidsrettede markedsframstøt for norsk sjømat i Kongo.

– Norske sjømatprodukter finnes i dag i markedet, men i størst grad i hovedstaden Kinshasa. Det er i hovedstaden de spiser det meste av den norske klippfisken og handelsstatistikken viser at klippfisk konsumeres hele året og at helgene er høytid for konsum.

I fjor ble det eksportert 3444 tonn klippfisk av sei til en verdi av 106 millioner kroner fra Norge. I 2018 ble det eksportert 5269 tonn til en verdi av 127,5 millioner kroner.

Tross i noe nedgang i 2019, er Sjømatrådet og Olsen svært optimistisk. Det med tanke på en særdeles god januarmåned.

– Ser vi på norsk sjømateksport til Kongo så langt i år, så er det mye som tyder på en positiv utvikling for 2020. For januar måned er det eksportert sjømat til Kongo for 7 millioner NOK, noe som er en økning på 189 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Også volumet er allerede opp på 243 tonn, opp 125 prosent fra 2019, heter det fra sjømatrådet.

– Vi tror det er ytterligere potensiale for økt eksport, spesielt i områdene utenfor hovedstaden, forteller Olsen.

Ligger til rette for økt handel

Ifølge Kostveit er det mye som ligger til rette for at det afrikanske markedet kan bli et av de store vekstmarkedene for norsk klippfisk av sei.

– Den demokratiske republikk Kongo har utviklet seg til å bli det femte største markedet for norsk klippfisk av sei i 2019. I tillegg har den politiske situasjonen i landet blitt mer stabil. Dette har medført en positiv utvikling der vi også har erfart en økt etterspørsel etter norsk sjømat.

– Vi mener derfor det er gode muligheter nå for at norsk klippfisk å ta et skritt videre mot en enda sterkere posisjon i DRC, avslutter Kostveit.