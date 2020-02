annonse

På tirsdag denne uken kontaktet vi Folkehelseinstituttet (FHI) med spørsmål om hva de ville gjøre, etter at det ble klart at det hadde vært sju nordmenn på hotellet på Tenerife. Fire av disse hadde allerede kommet tilbake til Norge. Svaret jeg først fikk av FHI sjokkerte meg.

På spørsmål om hva de ville gjøre, var svaret først at de ikke hadde noen retningslinjer utover at folk som har vært i utsatte områder skulle ta kontakt med fastlegen dersom de opplevde «feber, hoste og liknende symptomer». Ellers skulle de altså gå rundt akkurat som før. Og det mens man vet hvor lang inkubasjonstid coronaviruset har, og at man kan smitte selv før man utviser de nevnte symptomer.

Etter noen timer kom FHI tilbake til oss og sa at de hadde oppgradert rådene. Men det var altså så sent som tirsdag ettermiddag denne uken.

Ullevål-skandalen

På fredag ettermiddagen kommer nyheten om at en ansatt på øyeavdelingen på Ullevål sykehus er smittet av coronaviruset (Covid-19). Sykehuset bekrefter at vedkommende kan ha hatt kontakt med et tresifret antall pasienter.

På spørsmål fra NRK om noe har sviktet ved rutinene på Ullevål sykehus når en lege som har vært i et coronautsatt område av Nord-Italia kommer på jobb og behandler pasienter akkurat som før, svarer direktør administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i en hasteinnkalt pressekonferanse på Ullevål sykehus med å henvise til at de har fulgt retningslinjene fra FHI.

– Stemmer det at vedkommende dro til sykehuset i stedet for å sette seg i hjemmekarantene etter reise? spør NRK.

– Ja, det stemmer.

– Er det ansvarlig å dra på jobb etter å ha vært på ferie i et utsatt område?

– Vi har fulgt de anbefalinger som Folkehelseinstituttet gir på det området. Hvis du ikke har symptomer, så kan du være i arbeid. Hvis du har symptomer og har vært i et slikt område, skal du holde deg hjemme.

Ifølge medisinsk direktør Hilde Myhren kom den ansatte hjem fra ferie i løpet av helgen, var på jobb på mandag og fikk symptomer natt til tirsdag.

Tirsdag morgen spurte den ansatte den infeksjonsmedisinske bakvakten på sykehuset om det var nødvendig å teste seg for coronavirus, men fikk nei, bekrefter Myhren til VG.

Håpløst

Men disse retningslinjene fra FHI har altså vært vært aldeles for lettvinte, ikke minst når vi i mange uker har kunnet observere de drakoniske tiltakene i Kina og andre steder. Og burde ikke Ullevål sykehus og helsepersonellet selv ha reagert på at FHI kanskje tok situasjonen altfor piano?

Denne helsearbeideren som er smittet har altså vært i kontakt med mer enn hundre personer. Sjansen for ytterligere smitte er stor, skal vi dømme etter virusets spredning så langt.

Jeg reagerer også på at norske myndigheter i flere uker nå har unnlatt å advare nordmenn mot å reise. Tvert imot har man beroliget og bedt folk gjøre som før med unntak av reiser til Hubei-provinsen i Kina. Man burde ut ifra situasjonen i Kina og Kommunistpartiets tiltak forstått at noe alvorlig var på gang, og at det ville spre seg.

Det var først denne uken at norske myndigheter (og mediene) våknet opp, og nå må vi altså leve med konsekvensene av at nordmenn på reise har dratt viruset med seg hjem. Og vi har på grunn av skjødesløse retningslinjer fra FHI om at man kun skal kontakte lege når man får symptomer, skapt en situasjon hvor det vel nå må tas for gitt at coronaviruset kommer til å smitte et stort antall nordmenn med utspring i tilfellene som allerede er innenfor landets grenser.

Man skal være varsom med å piske opp mistillit til myndighetene i en slik situasjon. Vi trenger at de i det minste fremover forstår alvoret og blir proaktive. Vi trenger at de fokuserer fullt ut på å gjøre det beste fremover, snarere enn å skamme seg over det elendige håndverket de ser ut til å ha gjort til nå.

Men inkompetansen er påfallende. Har ikke norske byråkrater og politikere lært noen ting av Gjørv-kommisjonens rapport? Nok en gang har beredskapen sviktet. Man har sovnet ved roret.

Er det noe særegent norsk å være sløv?