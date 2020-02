annonse

annonse

Mannlige migranter strømmer inn mot EU, etter at Tyrkias president Erdogan annonserte at han vil la dem passere.

Sent torsdag kveld meddelte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under et sikkerhetsmøte at han ville åpne den sydvestre grensen til Syria, og la millioner av migranter passere fritt gjennom Tyrkia til Europa under de kommende 72 timene. Dette betyr at den tyrkiske presidenten bryter avtalen han inngikk med EU i 2016. Det rapporterer Middle East Eye.

Tyrkiske myndigheter kommer ikke til å stoppe noen migranter, hverken til lands eller til sjøs. Beslutningen kommer etter at syriske regjeringsstyrker mistenkes ha drept 29 tyrkiske soldater i Idlib.

Les også: Politikerne har sviktet – nå kan en ny flyktningkrise stå for døren

Jubler

Torsdag kveld begynte videoklipp å sirkulere i sosiale medier, der man kan se voksne menn krysse grensen mellom Syria og Tyrkia, mens de jubler.

Syrian refugees has passed the Turkish border, heading to Europe. #Turkey #EU #Syria 📸 pic.twitter.com/RzusY7BOwo

BREAKING:

1st migrants allowed to cross #Syria–#Turkey border after Turkey tonight decided to play the migrant wild-card against EU, announcing it will allow free passage for all migrants who head for #Europe

This after an Assad airstrike killed 29 Turkish soldiers in #Idlib pic.twitter.com/7pNHkrQQOc

— BasedPoland (@BasedPoland) February 28, 2020