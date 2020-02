annonse

annonse

Den kristne TV-kanalen Visjon Norge oppfordret seere til å sende penger til kanalen. Bidrag skulle ifølge kanalen beskytte givernes barn mot koronaviruset.

– Jeg utfordrer deg til å dekke barna dine med et offer. Jeg skal be for alle disse bønnebegjærene. Hver forelder som ser på. Som en Guds profet utfordrer jeg deg til å ringe nummeret på skjermen. Den hellige ånd har veiledet meg med 2020 kroner, sa TV-predikant Dionny Baez under en sending på kanalen torsdag, ifølge Vårt Land.

TV-kanalen oppfordret seere til å gi kanalen en gave på 2020 kroner. Ifølge Visjon Norge ville gaven gi giveren beskyttelse mot koronaviruset.

annonse

Kanalen har høstet kritikk etterkant sendingen. Pastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke Betlehem beskylder Visjon Norge for å utnytte folks tro på grovt vis.

– For det første utnytter man folks frykt og bruker den for å tjene penger. Det blir enda verre når det i tillegg kobles til kristen tro og man blir bedt om å teste Gud ved å gi et konkret beløp til en TV-kanal, sier Andreassen.