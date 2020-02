annonse

Apotekkjeder varsler om særdeles høy etterspørsel etter munnbind i forbindelse med coronaviruset.

Det første tilfellet av viruset Covid-19 i Norge er påvist, og mange har tatt til landets apotek for å hamstre munnbind og desinfiserende midler. Norske helsemyndigheter har annonsert at deres strategi nå er å hindre massiv smitte.

Resett erfarer etter tips at flere apotek over hele landet er gått tomme for munnbind. På flere steder har kunder blitt møtt av skilt der det annonseres at apoteket har gått tomme for munnbind på lager.

Tonje Kinn, som er pressekontakt for Norsk Medisinaldepot (NMD) og kommunikasjonsrådgiver i Vitusapotek, bekrefter at de er gått helt tomme for munnbind på sentrallageret.

– Status er at vi er helt tomme for munnbind på lageret. NMD er grossist, og eier alle apotek i Vitus, og bestiller produkter. Per dags dato er det helt tomt for munnbind som følge av coronaviruset, sier hun til Resett.

Leverandører prioriterer hardt rammede områder

Kinn forteller at det er uvisst når det kommer nye forsyninger.

– Vi vet ikke når vi får ny leveranse, da leverandørene prioriterer regioner og land som har utbrudd av coronaviruset. Jeg tror alle de andre apotekkjedene også har gått tomme.

– Er det andre varer det er høy etterspørsel etter i den forbindelse?

– Det går veldig mye av Antibac og febertermometer. Vi ser en høyere etterspørsel eller desinfiserende midler, forteller Kinn.

– Enorm etterspørsel

Apotekkjeden Boots opplever også en svært høy etterspørsel etter munnbind. Kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin forteller Resett at det nok er mange apotek i kjeden som er gått tomme for munnbind, og vedgår at dette kommer av uvanlig høy etterspørsel.

– Det er nok mange apotek som er tomme. Det er mange som sliter med å møte den enorme etterspørselen vi ser nå. Det er tregere levering på dette, da dette ikke er noe vi vanligvis selger særlig mye av.

– Hvor ofte vil det komme nye forsyninger?

– Jeg kan ikke svare på det helt konkret, men i en normal situasjon er det ikke noe problem å oppdrive munnbind. På grunn av høy etterspørsel er det ikke lett å få tak i dette nå.

Resett har også hørt fra en medeier i et malerfirma, som forteller at firmaet ikke får tak i støvmasker, som er påbudt å bruke under sliping. Vedkommende skal ha fått beskjed om at det ikke ville være mulig å skaffe slike masker i overskuelig fremtid heller. Coronaviruset skal være årsaken.