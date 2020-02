annonse

Kan bli kroken på døra i Asker for selskapet til den overgrepstiltalte barneverngründeren.

Han har tjent millioner på barnevern. Nå er en norsk barneverngründer tiltalt for et seksuelt overgrep mot en gutt han tidligere var fosterforelder for. Overgrepet har en øvre strafferamme på seks års fengsel. Da tiltalen ble klar i februar, overlot han styreledervervet i selskapet han eier, som har omsatt for titalls millioner de siste årene, til sin bror. Han eier imidlertid fortsatt alle aksjepostene i selskapet.

Asker kommune har en rammeavtale med barneverngründerens selskap, men har ikke vært klar over opplysningene før kommunen ble kontaktet av Resett. Nå kan det bli kroken på døra for kommunens kjøp av tjenseter fra selskapet.

– Kommunen ser åpenbart meget alvorlig på at eier og tidligere styreleder i selskapet er tiltalt for seksuell utnyttelse av sitt fosterbarn. Kommunen vil nå foreta en vurdering av hvilke konsekvenser de nye opplysningene vil ha for avtaleforholdet mellom kommunen og selskapet, herunder betingelsene for heving av avtalen, sier direktør for oppvekst i kommunen, Karl Erik Lund, til Resett.

Hverken selskapet, barneverngründeren eller hans advokat har besvart Resetts spørsmål om saken.

Også Oslo kommune har et kundeforhold til gründeren. Ingen i kommunen har besvart Resetts henvendelser.

