annonse

annonse

Refinansiering av forbrukslån med sikkerhet har lenge blitt ansett for å være en nisje innen det norske kredittmarkedet. Etterspørselen ser ut til å ha vokst markant det siste året, i takt med at stadig flere bankkunder misligholder sine gjeldsforpliktelser.

Refinansieringslån tilbys i to utgaver – med og uten sikkerhet, skriver Leading Web Solutions i en pressemelding.

Oftest innebærer det at låntaker velger å samle flere smålån hos én og samme bank, i bytte mot et nytt samlelån med lavere rente.

annonse

Man erstatter dermed flere gjeldskrav, i bytte mot et større forbrukslån uten sikkerhet.

Refinansiering med sikkerhet er det andre alternativet. Her stiller bankene krav om at låntaker eier sin egen bolig.

Banken tar deretter salgspant i boligen som sikkerhet for det nye lånet. Til gjengjeld får låntaker utbetalt et større beløp som kan benyttes til å slette forbruksgjeld.

Refinansiering med sikkerhet kjennetegnes ved å ha en lavere rente enn usikrede refinansieringsprodukter. I tillegg kan slike lån innvilges til tross for at man sitter med én eller flere betalingsanmerkninger, heter det fra Leading Web Solutions.

annonse

Det eksisterer ingen offisiell statistikk over hvilke nye lån som går direkte til å refinansiere forbruksgjeld, versus rent forbruk. Derimot gir spesialistbankenes inntjening en viss pekepinn over markedets tilstand.

Gode resultater

Flere banker har gjort god butikk på refinansieringslån med sikkerhet de siste årene. Èn av disse er Sandnes-baserte KraftBank, som ble startet av tidligere volleyball-proff Bjørn Maaseide.

Banken har på kort tid vokst til å bli en betydelig aktør innen refinans, og kunne etter første år i full drift legge frem et overskudd på 10,4 millioner kroner.

Banken hadde ved utgangen av 2019 lånt ut over 1 milliard kroner til norske kunder.

annonse

Banken spesialiserer seg på tilbudet av refinansieringslån til kunder som sliter med å få innvilget lån hos andre banker. Det inkluderer kunder med betalingsanmerkninger og forfalte gjeldsfordringer.

Sterk etterspørsel etter refinansiering

Kraft Bank er ikke alene om å tjene gode penger på nordmenns behov for refinansiering. En annen aktør med solid fotfeste i markedet er Bank2. For 3. kvartal 2019 kunne banken legge frem et overskudd på 39,3 millioner kroner, før skatt.

Mot slutten av 3 kvartal i 2018 hadde banken brutto utlån på 1811 MNOK. Ett år senere hadde totale utlån steget til 2411 MNOK.

Bankens utlån vokste med 28 prosent i perioden mellom 3. kvartal i 2018 og 2019.

Hjelper kunder med betalingsproblemer

Både Bank2 og Kraft Bank har spesialisert seg innen tilbudet av refinansiering med pantesikkerhet i fast eiendom.

Produktet benyttes ofte av individer som har pådratt seg betydelig forbruksgjeld til flere kreditorer.

annonse

Enkelt forklart vil spesialistbanken ta pant i låntakers eiendom, hvorpå det utbetales et nytt lån. Denne summen brukes deretter til å nedbetale utestående forbrukslån, kredittkort og annen usikret gjeld.

Hva det koster å refinansiere

Refinansiering av forbrukslån har som mål å senke rentekostnadene til låntaker. Basert på priser hentet fra billigeforbrukslån.no/refinansiering, tilbys usikret refinansiering til en rente mellom 6,5 og 35 prosent.

Velger man å refinansiere med et sikret lån vil renten kunne falle betydelig.

Et eksempel finner man hos Bank2, der banken oppgir en gjennomsnittlig effektiv rente på 6,65 prosent. Til gjengjeld vil en slik rente kun gjelde for et lån på 2 MNOK, med 25 års nedbetalingstid.

Med et minimum etableringsgebyr på 20.000 kr passer produktet kun for låntakere med høy forbruksgjeld.

Kilde: Leading Web Solutions publiserer innhold rettet mot leiebil, privatøkonomi og lånebransjen.