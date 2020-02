annonse

Britiske myndigheter vurderer å stanse alle store sportsarrangementer i to måneder. I verste fall kan Liverpool miste gullet de så og si har i lomma.

I 30 år har fanatiske Liverpool-supportere ventet på en etterlengtet seier i Premier League. Med 22 poengs ledelse på Manchester City er gullet så og si sikret.

Men nå kan coronaviruset knuse drømmen, skriver The Telegraph. Myndighetene vurderer ulike tiltak for å bekjempe spredningen av coronaviruset. Et av tiltakene kan bli at årets Premier League avsluttes.

Dersom Premier League-sesongen stoppes, så vil det i verste fall medføre at man velge å avlyse hele 2019/2020-sesongen, som i så fall vil bety at Liverpool ikke tildeles tittelen de har ventet på i 30 år.

For de tre lagene som ligger på bunnen av tabellen kan en slik løsning forhindre at de rykker ned.

Liverpool har ennå ikke tapt i årets sesong. Etter 27 kamper står laget med utrolige 26 seire og kun én uavgjort. Det gjenstår 11 seriekamper.