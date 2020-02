annonse

Fikk lyst til å fortelle om en ganske spesiell opplevelse jeg hadde 19.februar med NRKs publikumsservice, etter nok et klimainnslag i Dagsrevyen 21. Hvor barn igjen ble brukt som sannhetsvitner og «eksperter» for å proklamere de menneskeskapte klimaendringene.

Premisset for reportasjen ble lagt allerede i introduksjonen, hvor nyhetsankeret blant annet sier: «at Norge er et av de landene som i størst grad truer barns fremtid på grunn av av de høye klimagassutslippene våre.»

Reportasjen viste barn i småskolealder som finkjemmet plenen i en park i Oslo-området. Dette gjorde de visstnok én gang i uken. Og det så ut som de bokstavelig talt lette mellom gresstråene, hvor de fant bittesmå biter av godteripapir og plastbiter og liknende. Disse barna virket overbevist om at de er med på redde klimaet og jorden med sin ukentlige ryddeinnsats i denne parken.

Da kunne jeg ikke dy meg for å ringe NRK og ytre min misnøye med denne pågående ensidige dekningen av denne typer saker. Jeg hadde forventet å møte en litt halvengasjert stemme si noe sånt som: «Din klage er notert og bringes videre.» Men, neida. Her møtte jeg på en skikkelig klimafrelst aktivist. Han var overhodet ikke interessert i å ta i mot noen klage fra meg på dette området. I stedet ble det en ganske heftig diskusjon hvor det kom fram at NRK har tatt et ufravikelig standpunkt i dette spørsmålet. Det var ingen vits i å prøve å diskutere en gang. Basta.

Uten at det ble sagt, fikk jeg et sterkt inntrykk av å være en ignorant idiot som hadde andre tanker enn det han og resten av NRK har om dette emnet. Han sa at det er konsensus blant alle verdens klimaforskere om at mennesket har skylden for det som nå skjer med klimaet. Han kom også med et

eksempel slik at jeg virkelig skulle forstå hvor langt ute på jordet jeg var. Nemlig følgende: «At det å ikke tro på menneskeskapte klimaendringer, er som å si at Beatles ikke var store eller å tro at jorda er flat.» Sitat slutt.

Samtalen varte i 8-10 minutter, før han sa at vi ikke kom til å bli enige, så han kom til å legge på. Noe han da gjorde.

Jeg vet at NRK har opprettet en egen klimaredaksjon, så det var greit å få erfare hvordan det arter seg i praksis