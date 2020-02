annonse

Under en pressekonferanse om coronaviruset natt til torsdag 27. februar gikk Trump til angrep på Demokratenes mektige leder i Kongressen, Nancy Pelosi.

– Hva er ditt svar til Pelosi, som tidligere i dag sa at du ikke aner hva du prater om når det gjelder coronaviruset? Jeg lurer dessuten på om du vil kommentere kritikere som sier du ikke er til å stole på når det gjelder hva din regjering sier?

Trump svarte:

– Jeg mener Pelosi er inkompetent. Hun mistet flertallet i Kongressen én gang. Jeg tror hun vil tape igjen. Hun økte min oppslutning med ti prosentpoeng.

– I stedet for å komme med slike uttalelser, siden jeg slår henne rutinemessig i alt (…) burde hun si at vi må jobbe sammen, for vi har et potensielt stort problem, eller kanskje et lite problem. Jeg håper det vil ende opp som et lite problem.

– Nancy Pelosi burde dra tilbake til sitt distrikt og rydde opp (…) Hun forsøker å skape panikk, og det er ingen grunn til panikk for vi har gjort så mye bra.

Trump understreket flere ganger under pressekonferansen at han og hans eksperter hadde reagert tidlig på trusselen fra coronaviruset. Allerede i slutten av januar innførte Trump innreiseforbud for alle utenlandske statsborgere som kom direkte fra Kina, eller hadde besøkt Kina de siste to ukene. Trump sa også at USA har de beste ekspertene, og at han var sikker på at situasjonen var under kontroll.

President Donald Trump viftet under pressekonferansen flere ganger med en studie som viste at USA var best rustet av alle land i verden til å takle coronaviruset.

Trump tar stor risiko

Det er ingen tvil om at Trump og hans team reagerte raskt på situasjonen, og at teamet som arbeider med å begrense epidemien består av ekspertise på høyt nivå.

Men i en slik uoversiktlig situasjon kunne det nok vært lurt av president Trump å utvise en for ham uvant ydmykhet. Ved å innta sin vanlige, skråsikre «jeg vet best»-holdning i en slik situasjon, risikerer han faktisk ganske mye.

Hvis coronaviruset skulle utvikle seg til en epidemi i USA, noe som på dette stadiet ikke kan utelukkes, vil dette slå knallhardt tilbake på Donald Trump.

En slik utvikling vil dessuten true med å slå beina under et av presidentens absolutt sterkeste kort: økonomien.

Hvis coronaviruset sprer seg, og økonomien svekkes betydelig, er det en reell mulighet for at Donald Trump vil stå overfor en stor utfordring i høstens presidentvalg. Det var det neppe mange nøytrale observatører som forventet bare for noen få uker siden.

Likposer og svak økonomi har aldri vært noen vinneroppskrift for en sittende amerikansk president.

