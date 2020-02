annonse

annonse

Bernie Sanders fester grepet om nominasjonsprosessen. Eliten i det Demokratiske partiet i USA er i sjokk.

Nå spekuleres det i om Demokratenes landsmøte vil akseptere en sosialistisk presidentkandidat, eller om landsmøtet vil kuppes for å forhindre at Sanders blir motstanderen til Donald Trump i presidentvalget høsten 2020.

En slik situasjon vil i så fall få hans støttespillere til å gå amok, og utløse en dyp krise i partiet, skriver Michael Bjerre i Berlingske.

«Demokratene er allerede dypt splittet mellom en venstreorientert fløy med Bernie Sanders som frontfigur, og en mer sentrumsorientert fløy anført av fire andre demokratiske presidentkandidater: Pete Buttigieg, Joe Biden, Mike Bloomberg og Amy Klobuchar.»

Kan ikke slå Trump

Sanders kaller seg «demokratisk sosialist» og «revolusjonær». Han ønsker grunnleggende forandringer av det amerikanske samfunnet, og vil innføre offentlig helsevesen. Moderate demokrater advarer mot at Sanders ikke kan vinne over Donald Trump den 3. november, han er rett og slett for ekstrem for store deler av det amerikanske folk.

Samtidig frykter disse moderate kreftene at Sanders vil svekke Demokratene slik at de mister viktige seter i både Senatet og Representantenes hus.

Problemet er at mens Sanders står alene ytterst på venstre, kan de mer sentrumsorienterte Demokratene velge mellom mange kandidater, som Pete Buttigieg, Joe Biden, Mike Bloomberg og Amy Klobuchar.

Derfor håper man at noen av disse kandidatene vil droppe ut av nominasjonskampen før den såkalte «supertirsdagen» 3. mars. Denne dagen er det primærvalg i flere delstater, og en tredjedel av delegatene kandidatene kjemper om står på spill.

Mike Bloomberg ble nok en kjepp i hjulene da han erklærte sitt kandidatur. Supertirsdag er den første gangen demokratiske velgere kan stemme på den styrtrike guvernøren fra New York. Det forventes at han får en del stemmer, selv om mange kommentatorer mener han har gjort en dårlig figur i de TV-overførte debattene.

«Det faktum at velgerne ikke har bestemt seg for en bestemt favoritt på den moderate fløy, og at det fortsatt er ni kandidater i spill, åpner samtidig for den ekstraordinære situasjonen at Bernie Sanders risikerer å bli utsatt for et kupp», skriver Bjerre.

Sanders angripes fra alle kanter

I debatten natt til 26. februar, noen timer etter at Bjerre skrev sin artikkel, deltok syv demokratiske presidentkandidater i en TV-sendt debatt. Sanders ble i forkant utsatt for kraftige angrep fra apparatet til Buttigieg, Biden og Bloomberg, som alle publiserte TV-reklamer som gikk til angrep på senatoren fra Vermont, skriver BBC.

Hovedbudskapet var klart: Bernie Sanders er for venstrevridd til å kunne slå Trump.

– Senator Sanders tror på en lite fleksibel, ideologisk revolusjon som skyver de fleste demokrater fra seg, for ikke å snakke om de fleste amerikanere, uttalte Pete Buttigieg i forkant av debatten.

Angrepene mot Sanders fortsatte under selve TV-debatten. Bloomberg gikk i strupen på senatoren med følgende påstand:

– Putin mener Trump bør fortsette å være USAs president, og det er derfor Russland hjelper deg Sanders med å bli valgt, slik at du kan tape for ham.

Men de fleste kommentatorer mener Sanders overlevde angrepene, og fortsatt er favoritt før primærvalget i South Carolina førstkommende lørdag og supertirsdag – med hele 15 delstatsvalg – som går av stabelen tirsdag 3. mars.

Hvordan kan et kupp se ut?

Hvis Bernie Sanders vinner flest kandidater, men ikke ren majoritet, kan de andre delegatene blokkere for hans nominasjon. De sentrumsorienterte kandidatene må da samles om én kandidat og erklære dødt løp. Så kan vi få en ny avstemning, noe man ikke har sett siden 1952.

I 2016 tapte Bernie Sanders nominasjonskampen mot Hillary Clinton. Donald Trump var en av mange som mente at valget var rigget til fordel for Clinton ved hjelp av de såkalte superdelegatene. Bernie Sanders selv antyder at han mistenker at valget var rigget mot ham.

MSNBC: If it’s clear you aren’t going to be the nominee, will you concede before the convention?

SANDERS: I intend to be the Dem nominee

M: But if you’re not. You stayed in last time

S: Some people say that maybe if the system wasn’t rigged against me, I would’ve beat Trump

👀 pic.twitter.com/Ki5GmrvkFG

— Aaron Rupar (@atrupar) June 26, 2019