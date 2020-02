annonse

Den 21. mars 2017 – en måned etter at Donald Trump var blitt innsatt som president og et knapt år etter at et flertall av britene i en folkeavstemning hadde stemt for å forlate Den europeiske union – ble Faktisk.no opprettet.

Hensikten var angivelig å faktasjekke det offentlige ordskifte og å avsløre falske nyheter. Men alle skjønte at den egentlige hensikten var å bekjempe alt som kunne true de etablerte massemedienes informasjons- og meningsmonopol og den liberal-globalistiske elitens hegemoni.

At Faktisk.no ikke var noe nøytralt faktasjekkingsorgan – som sannsynligvis aldri vil kunne la seg etablere siden sak, vurdering og faktaopplysninger alltid vil være flettet inn i hverandre – kom til uttrykk ved de sakene nettstedet valgte å faktasjekke og måten den angivelige faktasjekkingen foregikk på. Det var negative utsagn om asylsøkere, innvandrere og muslimer, kritikk av EU og andre former for internasjonalt samarbeid, positive fremstillinger av Fremskrittspartiet, negative holdninger til likestilling og såkalt klimafornektelse som ble faktasjekket.

Og dersom Faktisk.no ikke klarte å bevise eller sannsynliggjøre at noe nettstedet mislikte var direkte galt, erklærte faktasjekkerne at det var uklart, sammensatt eller komplisert.

Et typisk eksempel på Faktisk.nos «faktasjekking» er håndteringen av avsløringen av at norske kommuner betaler for gratis førerkort til flyktninger.

At Faktisk.no ville ta tak i folkeopprøret mot klimahysteriet på Facebook sa seg selv, gitt at påståtte miljøproblemer brukes av den liberal-globalistiske eliten til å legitimere internasjonalt samarbeid og nedbryting av nasjonal suverenitet. Men hva skulle nettstedet gjøre? Menneskeskapte klimaendringer er noe man kan tro på eller ikke tro på, og ikke noe som kan faktasjekkes. Og dersom faktasjekkerne hadde tydd til sitt vante triks med å si at saken var uklar, ville de bare ha hjulpet de såkalte klimafornekterne, som nettopp fremhever at dette med menneskeskapte klimaendringer er uklart og derfor ikke noe som skal kunne brukes til å rasere arbeidsplasser, å gjøre det enda vanskeligere å være bilist eller å påtvinge befolkningen nye avgifter.

Hva gjør så Faktisk.no? Jo, faktasjekkerne tar mannen i stedet for ballen – som det heter på fotballspråket – ved å saumfare alt initiativtakeren til folkeopprøret mot klimahysteriet og hans støttespillere har ytret offentlig i løpet av de siste årene. Og vips, så kan Faktisk.no diske opp med at initiativtakeren til folkeopprøret, en 69-år gammel pensjonist, skal ha sammenliknet AUF med Hitlerjugend og kalt muslimer for vår tids nazister, at en av moderatorene for Facebook-gruppen han har opprettet har vært medlem av det som omtales som den sterkt islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge, og at andre moderatorer og administratorer har vært involvert i anti-barnevernsgrupper eller spredt konspirasjonsteorier om vaksiner.

Budskapet er klart: Utfordrer du den liberal-globalistiske elitens hegemoni og politiske prosjekter, må du regne med at alt du har gjort eller sagt offentlig vil bli sporet opp og utlagt på en så negativ måte som mulig – med de konsekvenser det måtte innebære, for eksempel i form av tap av arbeid og inntekt.

Dette er faktisk nøyaktig samme måte som KGB, det sovjetiske sikkerhetspolitiet, opptrådte på for å bekjempe dissidenter. Dissidentene skulle vite at myndighetene visste det meste om dem – nøyaktig hva kunne ikke dissidentene vite – og ikke ville nøle å presentere det de måtte ha av opplysninger på verst mulig måte dersom de fortsatte med sine samfunnsnedbrytende aktiviteter.

En annen – og kanskje vel så god – kommentar til Faktisk.nos virksomhet og arbeidsmetoder er Heinrich Bölls oppgjør med den såkalte Springer-pressen, en kjede av vulgære høyreaviser i det daværende Vest-Tyskland, i romanen «Katharina Blums tapte ære». Altså historien om hvordan en ung kvinne tilfeldigvis kommer i kontakt med en ettersøkt terrorist og hvordan livet hennes blir ødelagt av en hensynløs journalist som innhenter kommentarer og uttalelser fra hennes familie, kolleger og naboer som gjengis på en så forfalsket og fordreid måte at hun fremstår som et monster.

Det er vanskelig å oppfatte brønnpissere og folkeforgiftere som Faktisk.no som noe annet enn en direkte trussel mot demokratiet, ytringsfriheten og et fritt offentlig ordskifte. Heldigvis er det i dag mange som reagerer på Faktisk.nos samfunnsødeleggende virksomhet og terrorisering av enkeltindivider. Vi får derfor håpe at nettstedet blir så upopulært at Dagbladet, VG, NRK, Fritt Ord og dets øvrige samarbeidspartnere og sponsorer velger å avslutte samarbeidet.