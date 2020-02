annonse

Helge Lurås går alene inn i en debatt arrangert av Norsk journalistlag. Hva er det med Resett? skal han diskutere mot tre meningsmotstandere. Kan det bli verre? Ja, det kan det: Debattlederen jobber i NRK og «studio» er en bar på Grønland i Oslo.

Slik startet jeg en tekst, men lot den ligge siden paneldeltagerne og debattleder, (ikke Lurås), besto av uvesentlige stemmer, samt NTBs nyhetsredaktør. I kraft av hva hun representerer er hun vesentlig. Men det hun sier i debatten er like overflatisk som vinklingen av nyhetene hun fronter.

Men da jeg leste jeg et referat» av debatten på Resett, forsto jeg at Resetts journalist hadde hørt en annen debatt enn meg. Har Resett mistet grepet i siklende logring for redaktørforeningen og MSM? Eller er det vage og sløve referatet en bevisst lefling med virkeligheten og de etablerte stemmene?

Resett har makt, bruk den!

Resett har makt. Men fortsetter de med slike kommentarer har de en leser og en anonym skribent færre. Det er særlig skuffende siden Erling Marthinsen egentlig er en svært skarp kniv på disken Norge. En jeg har stor respekt for.

Panelet i debatten besto foruten Helge Lurås, redaktør i Resett, av Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen og styremedlem i Norsk Redaktørforening, Erik Waatland, ansvarlig redaktør i Medier24 og Sarah Sørheim, nyhetsredaktør i NTB. Debattleder var Lilla Sølhusvik, som i tillegg til lang fartstid i NRK har gitt ut boken Kristin Halvorsen – Gjennomslag.

De etablerte 5 – Resett 1

Med andre ord er det snakk om et svært ubalansert panel og en debattleder som er lønnet av NRK-Eriksen. Kanskje er hun så heldig at hun får en million + av skattebetalerne (en tredjedel av Eriksens grunnlønn)? Legg til pubgjestene og vi snakker 5-1 i favør etablissementet. Og de stive etablerte gulpet bare opp gørr man hadde hørt før, var ikke interessert i å snakke med Lurås. Inklusive debattleder som ofte avbrøt Lurås midt i resonnement.

Pedagogiske triks og messende mantraer om ting Resett allerede har besvart, var oppskriften fra de erfarne og skjønt enige i panelet. Resett ble også sammenlignet med barnehagebarn. At Resett gidder å ta selvkritikk på dette – hva handler det om? At de vil inngå et forlik med NTB? Og det var ikke en «NTB-penn» som skrev referatet, men Marthinsen, en som kan kultur og politikk. En av de bedre i Norge.

Ikke noe nytt

Det kom ikke opp noe nytt i denne debatthakkingen på Lurås. Hadde det vært et slags bindeledd i panelet, et mellom Lurås og de «virkelige» redaktørene i journalistklubben, så kunne det ha blitt en interessant debatt. Elin Ørjasæter for eksempel. Eller for den saks skyld Kjetil Rolness. Jeg forstår at det var en debatt mellom redaktører, og at nerding på et nytt og ukjent nivå var fasiten i debattleders manus, men hva oppnådde de med det? Alkohollunken applaus fra fansen i baren på Grønland, samt en skjønt enig kommentar på Resett.

Vær så snill Resett, tror dere egentlig at den venstrevridde gjengen bryr seg om hva dere måtte skrive eller si når dere bare logrer og gjør en NTB- pastisj i egen «blogg»? De har bestemt seg. Enhver retrett de måtte ta, om så bare et skritt mot baren, er å miste den stive og falske masken de holder sminket. Masken må jo knuses i gulvet. Gjerne så mange ganger at de etablerte ikke har flere på reservelageret. Etter denne debatten la de nok bare masken trygt tilbake på silkeputen i safen merket: Venstresidens beholdning, kopi Erna, A/S Norge.

Nå må du skjerpe deg Lurås

«Debatten» var en ensidig skjennepreken mot Lurås. Han fikk ikke alltid lov til å svare fullt og helt av debattlederen. Når han slik satt alene mot røkla, fremsto det parodisk til tider. En debattleder med så mye erfaring fra NRK burde laget et mer interessant «show». Men hun følte nok på tyngden av publikums preferanser i ryggen.

Det var ganske fornøyelig å se et (sannsynlig) medlem fra journalistklubben i salen som avslørte at han intet egentlig vet om Resett, da han illsint stilte et spørsmål til Lurås. Norsk journalistlag er en skam for Norge. Vi trenger Resett, mer enn noensinne. Men ikke om de fortsetter å lefle med slike uinformerte stemmer.

Lurås sjarmerte de venstrevridde og brisne i «Studio Dattera til Hagen»

Men kanskje var det hele bare et show fra Lurås og Resett? I hvert fall om man skal tolke debatten forbi prinsippene som ble formanet med pløsete pekefingre, og kommentaren til Marthinsen.

Lurås svarte på et spørsmål fra salen. Kunne han tenke seg å starte en ny redaktørforening? – Nei, jeg har mer enn nok å gjøre, og det å sitte og velge ut søknader fra alle mulige underlige skruer som mener de er redaktører, det orker jeg ikke, sa Lurås. Latter. Ganske god latter. NTB-Sørheim, særlig, syntes at en slik spøk med dobbel bunn var god.

Men tok hun egentlig ironien? For underliggende tenker jo alle at Lurås er en slik skrue. Men hvorfor skaper han og Resett da så mange problemer for de «normale» og sløve skruene som ikke lenger har gjenge i den lesende og kritisk tenkende delen av det norske folk? Er det bare anonyme skruer som kan påpeke det åpenbare i Norge og på Resett nå? Oss sløve og ignorerte. (dog ikke ignorert av Redaktørforeningen)

Et annet spørsmål fra salen ble lett parkert av Lurås. Statistikk, svarte Lurås. Vedkommende som spurte sa at han ikke satt på informasjon som Resett og dets lesere hadde, enda han leste dem jevnlig. Tygg på den.

Vær Varsom så du ikke blir Perpleks

Hvor vanskelig er egentlig Vær Varsom Plakaten? Trenger du seks år med jusstudier? Vel, det viser seg at den er så «vanskelig» at Resett faktisk (trommevirvler …) ikke ble felt av bokutgivelsen (ikke rapporten, Nationen-redaktør) for to tilfeldige uker med nitid gransking av forskere. Utgivelsen så også på Grande- og Jirde Ali sakene. Tygg på den, uærede, lavtliggende og løgnaktige redaktørforening.

Det var det panelet drøvtygget på som «sauene» de forer til daglig. Alt av Resetts «verste» fortid ligger i de sakene. Også anonymitet og kommentarfeltet. Og når var Resett «verre» enn under disse sakene? Rapporten/boken alene frikjenner Resett.

Redaktørene i panelet sier de ønsker et «meningsmangfold helt fra høyre til venstre, fra Document til Klassekampen». Raker seg i ryggen og skrur opp smilet i masken. Haha. Haha. Gjentar: Haha! Document har et kobbel med skarpe anonyme skribenter. Og Documents (Frp-medlem) Kent Andersen har kalt Jirde Ali en ekstremist, på bakteppe av Karine Haalands karikatur, først publisert av feige og kjedelige Nettavisen. Det er en karikatur som rammer skarpere og hardere enn et spyd. En som går Charlie Hebdo en lang og dyp gang. Likevel er det av prinsipp problematisk at Resetts Zähler akkurat nå er medlem av et lokallag av Frp. Hallo! Resett er ikke medlem av noe! Og ble de medlem kunne redaktørforeningen sikkert gitt Zähler ultimatum om å melde seg ut. Alle som har lest to artikler av journalisten vet jo at Zähler sympatiserer med Frp. Som flere i VG sympatiserer med Ap.

Pragmatisk inn i det uvesentlige

Norske redaktører, som visst nok er enstemmig skjønt enige, er en gjeng med nikkedukker uten dybde og tyngde. Er det dette dere higer etter å være en del av Resett?

Nei, jeg tror at dere egentlig ler av dem. Jeg forstår at det er pragmatiske grunner til at et medlemskap er viktig. Men for Sekulært Samfunns Skyld!: Kritiser de blaserte etablerte, ikke lefle med dem!

For de etablerte vil bare ta Resett inn i varmen på egne premisser, premisser som vil kastrere Resetts potensiale. At panelet av redaktører ikke reflekterer en setning over hvor privilegert de er med garantert støtte og historisk balletak om alle de søvndyssende leserne i Norge, sier sitt.

Belærende holdninger var det nok av. Nationens redaktør mente Resett var på barnehagenivå. Hva Medier24-Waatland, som selv etter en åpen, god og lang podcast med en velvillig Lurås i eget statsstøttede studio, ikke nærmer seg Lurås med et smil i barten, egentlig vil fremstår uklart. Han vil ha Resett inn i NR, sier han. Men det han ønsker er et kastrert og konformt Resett. Et som ligner hans eget lite leste bransjeskrift. Redaktøren for de få leste, får likevel ros av Lurås for å være unik med hensyn til presseetikk i Norge.

Ingen vil ta tak i at Lurås påpeker at det er en regel for Resett og en annen for røkla, inklusive Document. I stedet blir Lurås konfrontert med at kritikk av andre ikke er å ta selvkritikk. Men det er jo selve poenget! Hvis Document får lov til å være med i lauget – hvorfor ikke Resett? Og når Dagbladet som har ledet samfunnsborgere til stupet, der de vurderer å ta selvmord (Schjenken), får lov til å bli felt for det i PFU, før alle går og tar en pils på Stopp pressen pub, ja da kan vel Lurås og Marthinsen få være med i lauget?

Gudene skal vite at de ikke er noe verre enn den gjengen der. Det var ikke en kompliment.

Du skal ha for at du stilte, Lurås. Jeg beundrer deg for din åpenhet og ditt mot i debatten Norge. Takk! Men hva kom egentlig ut av et møte med fire kalde skuldre og en applauderende fanbase i baren? Bare om Resett blir MSM kan dere bli godtatt. Grensene for hva Resett ikke kan være skal de nok alltids klare å flytte, om Resett nærmer seg redaktørforeningen. Det er bevist i søkeprosessen, der nye argumenter plutselig kom på banen etter lang stillhet, uten mulighet for Resett til å imøtekomme de nye kravene for medlemskap.

Resett truer det etablerte. Det blir svært tydelig med et blikk utenfra og inn i «bula» på Grønland. De som mangler etikk er de gamle, rynkete, feite, sure og stive, men livredde redaktørene i MSM, her representert ved Nationen, Medeier24 og NTB.