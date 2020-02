annonse

NRK har etter hvert blitt en parodi på en nøytral allmennkringkaster. Vi har minst tre problemområder som forvanskes til det ugjenkjennelige av denne propagandakanalen. Klager man til Kringkastingsrådet får man bare «god dag mann økseskaft» til svar.

Oppegående lesere kan kanskje gjette seg til to av disse problemområdene, men det tredje gjelder klimaskremslene. Om noen uttrykker skepsis til sannhetsgehalten av dommedagstruslene fra klimafascistene, kommer NRK trekkende med «klimaforskere» som gir oss noe svada om spådommer som forteller oss at overdrivelsene er sanne. Siden klimaforsker ikke er en beskyttet tittel, har det nå hendt at NRK har brukt en økonom, psykolog, informasjonsarbeider eller avdanket politiker som sannhetsvitne.

NRK benytter hver eneste hendelse i naturen som «bevis» på at nå går det strake veien til klimahelvetet om ikke vi betaler avlat, tar skriftemål og omvender oss.

For en stund siden fortalte NRK at Victoria Falls gikk tom for vann fordi vannet i ett av løpene stoppet opp i tørkeperioden. Det var våre klimagassutslipp som angivelig hadde skylden. Dette gikk som sak over hele verden og viser hvor langt de er villig å gå med «fake news». Dette viste seg raskt å være et vanlig fenomen der på grensen mellom Zambia og Zimbabwe.

Da NRK i kveldsnytt den 22. februar hadde et innslag om de forferdelige gresshoppeangrepene på avlingene i Afrika, hendte det igjen. Her refererte man uimotsagt anklagene om at dette skyldtes klimaendringene – underforstått at dette gjaldt de menneskeskapte klimaendringene.

Her er lenke til programmet – 7 minutter og 28 sekunder ute i sendingen.

Elementær historiekunnskap, ja selv kjennskap til bibelen, har gitt oss informasjon om at dette er en landeplage som har foregått i tusenvis av år. Men plutselig skal vi liksom ha skylden.



Wikipedia sier dette om slike gresshoppesvermer:



Locusts have formed plagues since prehistory. The ancient Egyptians carved them on their tombs and the insects are mentioned in the Iliad, the Bible and the Quran. Swarms have devastated crops and been a contributory cause of famines and human migrations. More recently, changes in agricultural practices and better surveillance of locations where swarms tend to originate, have meant that control measures can be used at an early stage. The traditional means of control are based on the use of insecticides from the ground or the air, but other methods using biological control are proving effective.

Swarming behaviour decreased in the 20th century, but despite modern surveillance and control methods, the potential for swarms to form is still present, and when suitable climatic conditions occur and vigilance lapses, plagues can still occur. Locusts are large insects and convenient for use in research and the study of zoology in the classroom. They are also edible insects; they have been eaten throughout history and are considered a delicacy in many countries. The word «locust» is derived from the Vulgar Latin locusta, meaning grasshopper.

Dette stadig tilbakevendende fenomenet, denne gangen det verste på 70 år i følge FN, ødelegger avlinger og forårsaker en sultkatastrofe. Verst rammet er Kenya, Etiopia, Eritrea, Djibouti og Somalia. Her er også Sør-Sudan, Uganda og deler av Asia i faresonen. FNs «Food and Agricultural Organization» sier at dette er en langt større trussel enn forventet, slik at det kreves umiddelbar handling.

Undersøker man nærmere viser det seg at den virkelige årsaken til at denne katastrofen har fått utvikle seg, er et samarbeid mellom FAO, FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs miljøprogram (UNEP) og et sammensurium av miljø-pressgrupper som arbeider for å fremme «agro-økologi». Den finansielle støtten kommer både fra FN, EU og amerikanske miljøgrupper. Dette er en pervers sammenblanding av sosialisme, pseudoøkologi og en form for primitiv antiteknologi.

Agroøkologi er fremfor alt politisk. Det avviser praktisk talt alt som har gjort det mulig for det moderne jordbruket å mate milliarder flere mennesker på et mindre areal enn før. Det kjemper rabiat mot monokulturbruk, hybridfrø, syntetiske/ikke-organiske insektmidler og gjødsel, bioteknologi … og til og med mekanisert utstyr som traktorer! Det hevder at Norman Borlaugs grønne revolusjon, som reddet en milliard mennesker fra sult, gjorde lite mer enn å sette global matproduksjon «under kontroll av noen få transnasjonale selskaper.»



Det kan skrives lange artikler om denne organiserte galskapen. Essensen er likevel at man nekter å la afrikanske bønder å benytte insektsmidler som har vist seg som en suksess andre steder. Spesielt gjelder dette Fenitrothion, som er uhyre effektivt mot gresshopper.



På dette viset kan man si at krisen er menneskeskapt, men det har ingen ting med våre klimagassutslipp å gjøre.

I tidligere tider ville oppegående journalister sagt noe om dette.



Hvor er kringkastingsrådet?

