Føyer seg inn i en rekke av lokallag som har vedtatt støtte til alternative medier.

Etter at en rekke lokallag i Frp har vedtatt støtte til Resett og alternative medier, ble en liknende resolusjon vedtatt på Oslo Frps årsmøte lørdag.

– Jeg er veldig glad for at vi vedtok å støtte opp om alternative medier på fylkesårsmøtet, og at de skal få samme mulighet til å få pressestøtte som mer etablerte medier. Når først pressestøtten er innført, er likebehandling et viktig prinsipp for oss, sier Aina Stenersen, nestleder i bystyregruppen til frp i Oslo i en uttalelse til Resett.

Oslopartiet vedtok også at alternative medier skal få statsstøtte på linje med andre medier.

– Det er viktig å fortsette å løfte opp ulike stemmer og aktører i samfunnsdebatten, og vi ser at dette er noe som folk flest setter pris på. Politikere skal likebehandle medier, ikke fremme noen medier som man selv liker, sier Stenersen.

Blant de som stemte for resolusjonen var Fremskrittspartiets leder Siv Jensen. Den blir nå oversendt stortingsgruppen.

Vedtakets tekst er som følger

Fremskrittspartiet vil ikke diskriminere alternative medier

Fremskrittspartiet har fått kjenne på hvordan massemediene kan favorisere enkelte partier, meninger og saker. Med bakgrunn i dette, i tillegg til at vi har programfestet at vi ønsker en fri og uavhengig presse som forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten, vil FrP ikke diskriminere alternative medier.

Eksempler på alternative medier er Rights, Document og Resett. De har vært spesielt utsatt for negativ omtale og har blitt svartelistet av annonsører og profilerte samfunnsdebattanter, og blitt tillagt standpunkter, verdier og meninger de ikke ønsker assosieres med.

Oslo FrP ønsker at partiets ledelse og folkevalgte representanter benytter alternative medier for ekstern kommunikasjon.

