Men avviser at avgjørelsen var politisk.

I en kronikk i Medier24 konkluderte redaktør Magne Lerø i Medie og Ledelse tidligere denne uken med at det var galt av Redaktørforeningen å nekte Resett medlemskap. Han viser til at det var forståelig at Resett ble nektet opptatt i 2018, men at det ikke burde skjedd da nettavisen søkte på nytt.

– Lurås har brukt 2019 på å rydde opp. Uavhengige forskere har konkludert med at de ikke har funnet brudd på Vær varsom-plakaten. Lars Akerhaug som har solid erfaring fra pressen, er blitt ansatt som redaksjonssjef med oppgaven å påse at journalistikken i Resett holder mål, skrev Lerø og konkluderte blant annet med at avslaget var et resultat av «konformitetspress»

Utdyper ikke

Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening har nå svart mediegründer og redaktør Magne

Lerø, som har rettet hard kritikk mot styret i foreningens avslag på Resetts søknad om medlemskap.

Relling Berg vil imidlertid ikke utdype hvorfor Resett ikke får bli med.

– Påstanden om at Norsk Redaktørforening ikke vil ha meningsmangfold, faller på sin egen urimelighet. Foreningen har medlemmer fra Norgeidag, Cupido, Klassekampen, Document.no og Filter Nyheter, medier som står for helt ulike interesser, både politisk og livssynsmessig», skriver hun i Medier24 og fortsetter:

– Når vi bruker ordet «helhetsvurdering» inkluderer det ulike forhold, som ikke nødvendigvis er likt vektet hos alle styrets medlemmer. Det faktum at styret diskuterte søknaden i over to timer, viser at det var en vanskelig sak, der mange ulike spørsmål ble vurdert.

Norsk Redaktørforening er alltid åpen for dialog, og møter gjerne Helge Lurås til videre samtaler.