Utlendingen har fortalt politiet at han har bopel både i Sverige, England og Gambia. Han er uten fast arbeid.

Gambieren ble utvist fra Norge allerede i starten av år 2000. Til tross for dette utvisningsvedtaket, har han tidligere brutt innreiseforbudet to ganger tidligere. I 2017 ble han varig utvist fra riket, hvorpå han ble uttransportert med tvang i august 2019.

Mandag 30. desember 2019 reiste han igjen inn i Norge med buss fra Sverige. Utlendingen ble da stoppet av tollvesenet på Svinesund, hvorpå politiet pågrepet ham på bakgrunn utvisningsvedtaket. Han har siden vært varteksfengslet.

Forrige uke ble det holdt hovedforhandling i Oslo tingrett, og gambieren erkjente seg ikke skyldig. Utlendingen hevdet han ikke kan dømmes, fordi han er en annen person enn den politiet hevdet nå å ha arrestert og fengslet. Men, gambieren sine tidligere avlagte fingeravtrykk fastslo at han i den anledning løy både overfor politiet og tingrettens administrator. Utlendingen fortalte deretter at han egentlig ikke hadde til hensikt å ta seg inn i Kongeriket Norge. Han sovnet på bussen fra Sverige, og dessverre sov han ved grensepasseringen.

Straff

Lovgiver har bestemt at normal straff for første gangs overtredelse av innreiseforbudet, bør ikke være under ett års fengsel. Ved annengangs forbrytelse anviser lovforarbeidene en straff på et år og seks måneder ubetinget fengsel. Den øvre strafferammen er to års fengsel.

Utlendingen fra Gambia ble i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i et år og sju måneder.