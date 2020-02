annonse

En kolonne med 20 kjøretøy ble lørdag ettermiddag evakuert på riksvei 7 over Hardangervidda etter et trafikkuhell, opplyser Vegvesenet. Riksveien er nå stengt.

– 67 personer fra 20 kjøretøy blir evakuert fra fjellet. Kolonnen blir sendt retning vest til Maurset, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

Riksvei 7 over Hardangervidda er nå helt stengt på grunn av uvær i området.

E134 over Haukelifjell ble også lørdag formiddag stengt på grunn av uvær, og på riksvei 7 over Hardangervidda er det stengt for kjøretøy under 7,5 tonn.

Uvær medfører også at ferjestrekningen Utne-Kinsarvik i Hardanger er innstilt.

I Rogaland er fergestrekningen mellom Lauvvik og Oanes innstilt. Lørdag er det ventet vindkast opp mot 33 meter per sekund, og meteorologene har sendt ut gult farevarsel.