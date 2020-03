annonse

Oslo Frp vedtok lørdag en resolusjon som skal gjøre Norge til et «patriotisk fyrtårn i verden». Partiets Christian Tybring-Gjedde ønsker at folket skal stemme om innvandringen.

Resolusjonen slår fast at Frp skal bygge opp om patriotismen. De skal også verne om nasjonalstaten. På fylkesmøtet ble det tatt et oppgjør med blant annet klimapolitikken, overnasjonal styring og EØS, mediepolitikken og utdanningen.

En av Frps viktigste politikere, Christian Tybring-Gjedde, mener partiet trenger en ny politikk.

– Liberalisme er en død ideologi. La oss legge en utopisk ideologi i skuffen og forsøke å gjøre hverdagen bedre for folk flest. Vi trenger en ny politikk. Vi må snakke som folk flest forstår. Vi må skape en politikk for en ny tid, sa han i debatten.

Han ønsker at Fremskrittspartiet bør la folket stemme om innvandringen.

– Jeg vil ha en folkeavstemning om innvandring, det står ikke i resolusjonen, men det blir neste skritt for meg.

«Frp har alltid definert seg selv som et parti på høyresiden. Vi trenger derfor å ta et valg: Skal vi være en del av Europa og USAs nye høyreside, og være et fyrtårn for patriotiske velgere, slik Senterpartiet har hatt suksess med, eller skal vi være en del av den liberal/sosialdemokratiske partifloraen slik Høyre har blitt, og derved kjempe om de samme velgerne som alle andre?» heter det i resolusjonen.

Partileder Siv Jensen stemte mot resulosjonen.

– Brunt møl

MDG-politiker Miriam Einangshaug er rasende på Frps resolusjon. I et innlegg på twitter skriver hun at vedtaket er brunt møl og trekker frem masseskytingen på Utøya i 2011.

– Snart 9 år etter en høyreekstremist tok livet av 77 mennesker presterer et lokallag i et av landets største politiske partier å vedta dette brune mølet. Jeg er så skuffa, og så skremt. Lærte vi virkelig ingenting?

– De blir jo bare brunere og brunere ettersom politikken deres råtner mer og mer, svares det i kommentarfeltet.

Men det var andre som reagerte negativt på å sammenligne Frp med en massedrapsmann.

– Saklig av Miriam Einangshaug å sammenligne Oslo FrP med terrorist- og massemorder Anders Behring Breivik. Er det virkelig dette nivået MDG ønsker å debattere på?, skrev Fpu-politiker Emil Aasheim.

