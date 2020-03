annonse

annonse

Alt ligger til rette for at en sterk høyrekoalisjon skal ta over regjeringsmakten i Italia før eller senere, som følge av den nåværende regjeringens manglende respons på virusutbruddet.

Italia er landet i Europa som har blitt hardest rammet av Covid-19-pandemien, som fortsetter å spre seg i voldsom hastighet over hele verden. Titusenvis av mennesker har blitt satt i karantene i de nordlige provinsene som følge av sykdommen, som nå har begynt å spre seg til andre regioner i støvellandet.

Det som begynte som 15 smittede personer og ett dødsfall registrert i Lombardia-regionen 22. februar, har etter litt over en uke blitt til 821 registrerte smittetilfeller og 21 dødsfall spredt over 12 av landets 20 administrative regioner – fra Lombardia i nord, til Sicilia i sør. Gitt den voldsomme spredningen, virker det ikke som at styresmaktene har kontroll over situasjonen.

annonse

Uavhengig om det i det hele tatt var mulig å begrense spredningen av pandemien i landet, vil ikke opposisjonen nøle et sekund med å dra nytte av situasjonen. Tiltakene som italienske sentrale styresmakter har iverksatt, vil være gjenstand for harde angrep fra opposisjonen, som vil legge ansvaret på Italias svake regjering for at Covid-19 utbruddet har kunnet spre seg såpass raskt.

Les også: Salvini sikter mot himmelen – Italia ligger an til kvantesprang mot høyre

En samlet høyreside – med landets tidligere innenriksminister og mest populære politiker, Matteo Salvini, i spissen – vil rette fokus på de diametrale motsetningene mellom de to koalisjonspartiene i Italias nåværende regjering. Italias absurde regjeringskonstellasjon – mellom anti-etablissement-partiet Femstjernebevegelsen og etablissement-partiet Partito Democrático – vil bli holdt ansvarlig for slepphendt arbeid.

En regjering som er bygd opp av partier som i prinsippet ikke kan fordra hverandre – kun for å holde en potensiell Salvini-ledet høyrekoalisjon unna regjeringskontorene ved å utsette nyvalg – vil være et lett bytte for opposisjonen i disse krisetider. Den italienske regjeringen har i prinsippet haltet seg fremover siden den kom til makten i slutten av august i fjor, som gjør den sårbar for en opposisjon på offensiven.

annonse

Kommentaren fortsetter

Å selge til gjennomsnittsitalieneren at en slik regjering ikke er skikket til å bekjempe Covid-19-pandemien, burde være en enkel sak for kløkte politikere på høyresiden. Salvini og hans allierte vil derfor gå til frontalangrep på regjeringens manglende respons på krisen og argumentere med at Italia trenger en sterk regjering ikke bare for å få bukt på sykdommen, men også for å ta tak i andre kompliserte politiske utfordringer fremover.

I takt med at viruspandemien vokser i omfang, vil sannsynligvis den allerede svært upopulære italienske regjeringen bli enda mer upopulær blant italienere flest, og miste oppslutning på daglig basis. Den potensielle koalisjonen mellom de tre partiene på høyresiden har lenge stått klar til å ta over makten. Den ledet allerede stort på de siste meningsmålingene før Covid-19 fikk fotfeste i Italia – og har nå en total oppslutning på 49,2 prosent i landet.

Les også: Ekspert om Salvini: – Faktum er at store deler av Italias befolkning er veldig fornøyd med det han har gjort så langt

annonse

I møtet med en slik ny politisk hverdag, vil Italias regjering stå foran et stort dilemma. Den vil ikke utlyse et nyvalg som den er dømt til å tape, men har heller ikke tiden på sin side. Jo lenger den forblir ved makten ved å utsette valget, jo mer oppslutning kommer den til å miste. Selv om den til slutt klarer å få kontroll over Covid-19-utbrddet, vil opposisjonen likevel sanke politiske poeng ved slakte den trege responsen til styresmaktene.

Les også: Salvini sier at motstandere «vil bli beseiret av historien» etter at senatet fjernet immunitet

Når man attpåtil legger til det voldsomme migrasjonspresset på Europas yttergrenser i sør i Covid-19s æra, er det viktigere enn noen sinne å kontrolle migrasjonsstrømmene inn i Europa, som Salvini har gått til orde for i en lang periode. Salvinis innvandringspolitikk kommer nok derfor til å bli mer og mer attraktiv for italienere flest for hver dag som går.

Det eneste som kan holde Salvini unna regjeringskvartalene nå er om han blir dømt den pågående rettssaken mot ham. Men om han til slutt blir dømt, blir nok ikke regjeringspartiene mer populære av den grunn – heller motsatt. En sterk høyreregjering ligger i kortene i Italia nå – før snarere enn senere.