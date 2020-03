annonse

Det er synd at Helge Lurås ikke ble tatt opp i Redaktørforeningen, men det er ikke overraskende. Vi er mange som støtter Resett både moralsk og med penger, og vi skjems ikke av den grunn.

Men midt iblant oss er det også mange støttespillere, som mener å være støttende de også, og de fleste av dem skjems heller ikke, men de gjør likevel Resett en gedigen bjørnetjeneste.

Jeg sikter spesielt til de anonyme bidragsyterne (de feige, som gjemmer seg bak pseudonym, de som hevder at de har en sosial status som vil være truet hvis de ytrer seg åpent) og jeg sikter til idiotene i kommentarfeltet (de fleste også under pseudonym) som ikke kan bidra med annet en personhets, intetsigende kommentarer (LOL!) og annen hjernedød svada. Saklighet synes å være et fremmedord. Hvor ble det av æreskodeksen om å ta ballen – ikke mannen! Hvor ble det av: «Jeg er uenig med deg, men jeg skal forsvare ytringsfriheten din med mitt liv»?

Jeg har sagt det før og jeg sier det gjerne igjen: Resett er en sårt tiltrengt og viktig stemme i mediemangfoldet. MSM har alt for lenge fått satt dagsorden i samfunnsdebatten. Skal det bli en endring på dette, må AM bidra med noe bedre enn bare skittprat, og redaktørene må være seg sitt ansvar bevisst (hører du Lurås!). Likeledes må vi, som lesere og støttespillere, bidra konstruktivt. Redaktøren må våge å tegne opp noen grenser for hva som er greit og vi som kommenterer kan oppdra hverandre med konstruktive kommentarer på kommentarene.

Hvis du skulle komme til å lese noe du er uenig i, så kan du velge å avslutte lesingen og la det bli med det, eller du kan gi et saklig uttrykk for ditt syn på saken. Men, merk deg følgende: Ytringsfrihet innebærer verken skrive- eller leseplikt – og «den som tier, samtykker» er et fullstendig meningsløst ordtak utenfor kontekst. Noen budskap er så gjennomført dumme og meningsløse at de faller på sin egen urimelighet. Da vil enhver kommentar være overflødig.

Med dette innlegget mener jeg å invitere alle meningsytrere og støttespillere til en åndelig og akademisk dugnad for Resetts fortsatte eksistens og fremtidige medlemskap i Redaktørforeningen. Hvis vi åpent og med stolthet skal kunne hevde at vi er «ekte Resettere», må vi alle bidra til å heve avisens status som en seriøs og betydelig medieaktør i samfunnsdebatten. Vise verden at det går an å samle meningsfeller og meningsmotstandere under en og samme fane – for ytringsfrihet og mot meningstyranni.

