Dette er en samling av innenriksnyheter om koronaviruset.

13:27 Aftenposten skriver: En gjest på hotellet Vestlia Resort Geilo har hatt symptomer på koronavirussmitte.

Både personen og familien er nå i karantene i påvente av prøvesvar, melder Bergens Tidende.

13:24 NTB skriver: Tre personer i Enebakk er smittet av koronaviruset, opplyser kommunen.

Alle tre tilfellene kan knyttes til utenlandsreise, og det dreier seg om ett av de områdene med kjent vedvarende spredning, opplyser kommunen.

12:18 NTB skriver: Opptil 40 personer er i hjemmekarantene i Bergen etter at det lørdag ble bekreftet fire nye tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Det melder Bergensavisen søndag.

Lørdag ble det kjent at fire nye personer i Bergen har testet positivt på koronaviruset. Personene som nå må i karantene, er personer som har hatt kontakt med disse. Etatsdirektør for helsetjenester Brita Øygard opplyser at det dreier seg om fem til ti personer per smittet.

De fire nye som er smittet, er også i hjemmekarantene, og ingen av dem er alvorlig syke.