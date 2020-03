annonse

annonse

Folkeopprøret mot klimahysteriet på facebook økte over mange dager med 10 000 medlemmer pr dag, og forrige helg passerte den 140 000 medlemmer.

Deretter opplevde gruppen tekniske problemer på Facebook, noe som sannsynligvis skyldtes pågangen av nye medlemmer kombinert med enorm trafikk, og antallet medlemmer kulminerte på noe over 143 000 i noen dager.

Les også: Arroganse, «Klimakur 2030» og «Folkeopprøret mot klimahysteriet»

annonse

Det ser ut til at noen tekniske problemer har blitt løst, og gruppens medlemskap passerte 158 000 fredag formiddag kl. 1048. Det er sannsynlig at den vil passere 160 000 medlemmer i løpet av dagen.

Torsdag hadde gruppen nådd 2,6 millioner innlegg, reaksjoner og kommentarer.

Gruppen melder at den i neste uke vil bli omgjort til en organisasjon slik at også de som ikke er på Facebook kan få være med i kampen mot klimahysteriet. Den vil arrangere demonstrasjoner, drive med folkeopplysning, holde foredrag osv. Til dette har gruppen knyttet til seg en rekke personer med vitenskapelig og relevant faglig bakgrunn.

Gruppen sier videre at det vil koste penger om den skal gjøre et ordentlig arbeid, og alle pengene som samle inn vil gå til driften av dette. Den vil også opprette egen hjemmeside og et medlemsregister, og har allerede et styre bestående av folk i alle aldersgrupper. Det vil bli anledning til å bruke vipps når gruppen har et organisasjonsnummer og det regner de med er på plass om ca. 14 dager.

annonse