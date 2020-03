annonse

I et brev til EUs visepresident, Joseph Borrell, kritiserer tidligere europeiske politikere i sterke ordelag USAs plan for Israel og Palestina. Blant de 46 som har undertegnet brevet er Gro Harlem Brundtland.

Det aktuelle brevet (på trykk i Aftenposten) gir ifølge Norsk Folkehjelp et tydelig og viktig signal til europeiske ledere om at den såkalte fredsplanen fra den amerikanske presidenten Donald Trump ikke er den rette veien fremover.

En varig og stabil fredsløsning kan ikke bygges med annektering av palestinsk jord og med å totalt overkjøre legitime krav fra den palestinske siden. Nå er tiden kommet for Norge å være tydelige, og anerkjenne Palestina, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding denne uka.

– Norges holdning så langt har vært å avvente en fredsavtale før en anerkjenner Palestina. Norge har betraktet en slik anerkjenning som et unilateralt steg.

– Trump-planen er helt klart et unilateralt steg – og Israel er nå i ferd med å annektere områder som klart er definert som palestinske. Palestinerne står tilbake maktesløse og trenger den beskyttelsen som en formell statsdannelse gir, sier Generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Ikke et levedyktig veikart

I brevet til EU står det: «Peace to Prosperity» er ikke et veikart for en levedyktig to-statsløsning, og heller ikke til noen annen legitim løsning på konflikten.

Planen legger opp til en formalisering av den nåværende virkeligheten på det okkuperte palestinske territoriet, der to folk bor side om side uten like rettigheter. En slik løsning har karaktertrekk som ligner på apartheid – et begrep vi ikke tar lett på å bruke, skriver Norsk Folkehjelp.

