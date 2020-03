annonse

annonse

En tabbe av David de Gea ga Everton ledelsen, men Bruno Fernandes sørget for 1-1 for Manchester United i Premier League søndag etter VAR-drama på overtid.

Det hadde gått knapt tre minutter da Dominic Calvert-Lewin scoret sitt sjette mål for året i ligaen, takket være en gavepakke fra de Gea. Manchester Uniteds keeper brukte lang tid på å klarere, og da gikk ballen rett i Evertons spiss og i mål.

Manchester Uniteds nyeste stjerne, Bruno Fernandes, sørget for balanse i regnskapet da han klinte ballen i mål etter en drøy halvtime. Skuddet fra nesten 25 meter var knallhardt, men Jordan Pickford hadde likevel muligheten til å redde utligningsmålet.

annonse

Calvert-Lewin trodde han ble matchvinner på overtid, men etter VAR-sjekk ble målet annullert for offside ettersom Gylfi Sigurdsson lå i offsideposisjon og forstyrret de Gea.

Med uavgjort trengte Manchester United uavgjort eller tap for Tottenham i deres kamp mot Wolverhampton for å holde på 5.-plassen. Stillingen var 2-2 sent i kampen som gikk samtidig med Uniteds kamp, men et mål i sluttminuttene av Raúl Jiménez sørget for tre poeng til Wolves.

Solskjærs lag holder dermed så vidt det er på 5.-plassen på målforskjell, foran nettopp Wolverhampton, som i likhet med Manchester United har 42 poeng. Tottenham følger med sine 40. Fram til Chelsea på fjerdeplass er det tre poeng.

Tabbekeepere

Tabben til de Gea var den spanske landslagskeeperens sjuende som har ledet til mål siden starten av forrige sesong, ifølge Opta. Det er delt flest i Premier League, sammen med Newcastles Martin Dúbravka, Arsenals Bernd Leno og etter hvert Evertons Jordan Pickford.

annonse

Selv med det tidlige baklengsmålet og nok en stor sjanse til Calvert-Lewin like etter, lot ikke Solskjærs United seg affisere, og skapte flere store muligheter i løpet av den første halvtimen.

Pickford måtte redde flere skudd fra Nemanja Matic, men da serberen lot Fernandes kline til etter 31 minutter klarte ikke den engelske landslagskeeperen å hindre baklengsmål. Målet ble regnet som en tabbe av Opta, som gjør at Evertons keeper nå også er oppe i sju, i likhet med de Gea.

Sjansebonanza endte i scoring

Calvert-Lewin hadde flere muligheter til å bli tomålsscorer, men forspilte muligheter og et annullert mål på tampen gjorde at det ikke ble flere mål. I tillegg til skuddet like etter åpningsmålet som ble reddet av fingertuppene til de Gea, fikk spissen flere nye muligheter til å score i 2. omgang.

Etter 69 minutters spill kom han i skuddposisjon fra skrå vinkel, men de Gea fikk igjen reddet til corner. Sju minutter senere hadde Everton en ny corner men Calvert-Lewin klarte akkurat ikke å få dyttet ballen i mål før Victor Lindelöf fikk klarert.

Bruno Fernandes og Odion Ighalo fikk hver sin store mulighet i samme situasjon like før 90 minutter var spilt, men to gode redninger av Pickford hindret et vinnermål.

annonse

Det trodde Calvert-Lewin at han hadde på overtiden, da hans skudd gikk via Harry Maguire og i mål. Ballen snek seg inn ved nærmeste stolpe, men den snek seg også forbi Sigurdsson som lå i offsideposisjon. Islendingen hadde akkurat misset en stor mulighet og trakk beina til seg for å la ballen passere.

Etter videodømming ble målet annullert for offside, og da endte det med 1-1 i en kamp som var heseblesende fra start til mål.