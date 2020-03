annonse

NRKs utenrikskorrespondent Sidsel Wold er satt i karantene på grunn av koronaviruset. Hun ble nektet innreise til Tyrkia etter en reportasjereise til Iran.

Wold bor og jobber i Istanbul, men Tyrkia har innført innreisenekt for alle ikke-tyrkiske statsborgere. Dermed måtte Wold reise hjem til Oslo etter en reportasjetur til Iran, skriver Medier24.

Iran er ett av landene utenfor Kina med flest smittetilfeller og dødsfall på grunn av det nye koronaviruset.

Wold landet i Norge lørdag ettermiddag og NRK bestemte seg for at den erfarne korrespondenten må sitte i fjorten dagers karantene på grunn av koronaviruset. Kanalen har innført flere tiltak for å hindre smitte blant ansatte.

– Jeg må ha hjemmekontor i to uker. Jeg skulle aller helst vært i Istanbul nå og rapportert om det som skjer der, sier hun.

Tyrkia åpnet fredag grensene for tusener av migranter og flyktninger som ønsker seg til Europa.

Hun forteller at hun laget en reportasje med en lege om sanksjonene i Iran. Han informerte da om at to av hans ansatte var smittet av koronaviruset, og at han hadde behandlet to pasienter som nå var døde.

– Vi håndhilste ikke akkurat på mannen, sier Wold og legger til at hun synes det er helt greit at hun har karantene nå.