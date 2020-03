annonse

Patrick Roest tok sitt tredje strake gull i allround-VM på skøyter i Vikingskipet. Sverre Lunde Pedersen ble for tredje gang henvist til sølvet.

Det skilte 11,17 sekunder mellom de to foran den avsluttende 10.000-meteren. Nederlenderen kunne bare kontrollert i samløp med nordmannen, men han viste sin styrke ved å gå fra ham og vinne distansen overlegent.

De to holdt følge de første rundene før Roest sa takk for seg. Han gikk inn til 13.02,45 og seier på distansen.

Nordmannen fikk det tøft med å forsvare sølvet, men var de nødvendig tidelene foran tiden han trengte for å slå japaneren Seitaro Ichinohe, som overrasket med annenplassen på 10.000-meteren.

Pedersen ble slått av Roest med 16,77 sekunder i samløp og ble nummer sju og nest sist på 10.000 meter. Det skilte bare 0,76 sekunder før sølvet hadde gått til Japan.

Uendelig langt

– Det var en uendelig lang 10.000 meter, men jeg klarte å holde japaneren bak meg. Det ble en kamp. Jeg måtte bare holde beina i gang og ta en runde av gangen. Det var tøft mentalt, sa Lunde Pedersen til TV 3.

Nordmannen manglet en del på kapasiteten til sin nederlandske motstander.

Sølvet må likevel se som et stort høydepunkt for Lunde Pedersen med tanke på hva som skjedde i oppkjøringen til sesongen. Et fall på sykkelen i september ødela sesongen for Fana-løperen.

Avgjorde

Roest ledet første dag 0,355 tidspoeng foran Lunde Pedersen etter at nordmannen gjorde en god 500 meter. Nederlenderen avgjorde langt på vei gullkampen på 1500 meter med sterke 1.44,41 i samløp med Pedersen, som fikk 1.45,02 og ble toer på distansen.

– Det var et bra løp, men Patrick var det ingenting å gjøre med, sa Pedersen til TV 3.

Håvard Bøkko hadde med en god 1500 meter muligheten til å kunne få gå 10.000 meter. Han skjønte derimot tidlig at det ville bli hans siste løp på toppnivå. Til store ovasjoner gikk han inn til 1.49,19 og 19.-plass.

Hallgeir Engebråten noterte pene 1.46,18 som holdt til 7.-plass på distansen. Sammenlagt ble Engebråten nummer 11 og Bøkko nummer 12.

