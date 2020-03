annonse

annonse

Det klimaalarmistiske dommedagsbudskapet fra Norsk Vind vekker sterke reaksjoner i deler av befolkningen.

Natt til tirsdag 18. februar plasserte Norsk Vind, som arbeider med prosjektering, utvikling, bygging og drift av vindparker i Norge, en klokke som teller ned til «dommedag», det vil si klimakrisen, på en av bygningene på Egertorget, rett ved Stortinget, og midt på Karl Johans gate i Oslo. De samme klokkene er også plassert ut andre steder i landet.

Grepet har utløst kraftige reaksjoner, blant annet fra Frp-nestleder Sylvi Listhaug, som mener slike klokker bidrar til en unyansert debatt.

annonse

Les også: Listhaug: Dommedagsklokka er fingeren til den nyanserte debatten om klimautfordringene

– Skremmer barn

Alenefaren Tore Standal fra Møre og Romsdal har startet en opprop mot klimaklokken, som i skrivende stund har fått over 18 000 underskrifter. Han er bekymret for at klokkene kan skape unødvendig panikkangst i befolkningen, og da spesielt blant barn.

– Jeg tenker at dette skremmer barn. Barnepsykologer bør komme på banen, konstaterer Standal overfor Resett.

annonse

– Jeg vil oppfordre folk til å stikke fingeren i jorden og se hva dette gjør med barna våre. Det er viktig å påføre Norsk Vind et nederlag. Folk som er med i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» er uthengt og stemplet som nazister av sannhetsvitnet faktisk.no. Jeg er forberedt på at jeg kan bli fremstilt på samme måte, men det bekymrer meg ikke.

Dystert budskap

Standal påpeker at klimaklokkene vil kunne skape en panikk og depresjon hos mange, og mener selvmordsstatistikken kan påvirkes av dette.

– Tror de dette vil øke eller minke antallet selvmord, når de setter opp en sånn klokke, som markerer så dystre fremtidsutsikter? spør han.

– Hvordan har de fått opp klokken der uten korrupsjon og kameraderi? spør Standal, og slår fast at han vil at faktisk.no skal sjekke opp dette, samt om det er korrekt at dommedag kommer på det tidspunktet klimaklokkene teller ned til.

annonse

Usosial politikk

Selv forteller han at han, som mange andre i distriktene, får mindre å rutte med, på grunn av avgiftsøkninger rettferdiggjort med klimaalarmisme.

– Jeg er jo en liten mann. Jeg er snart 50 år og alenefar, det er min livssituasjon. Jeg blir jo ruinert av alle avgifter de har satt opp her ute i distriktene. Jeg har avhengig av å ha bil, jeg kjører 25 000 kilometer i året på grunn av nødvendige gjøremål. Det er vi som får lide, konstaterer Standal.

Miljøengasjert

Han påpeker at vindmøller raserer den naturen de skal være ment til å redde, og forklarer at han ønsker større fokus på rene miljøsaker.

– Vi har kanskje verdens flotteste natur. Hvorfor skal vi ha vindmøller her, for å tilfredsstille storbyer i Europa, som får vår billig vannkraft? Vindkraft er den mest ustabile kraften du kan få. Dyrt er det også, sier Standal.

– Vi har en miljøminister som gir blanke i miljøet vi bor i, som har stemplet en stor del av befolkningen som nazister. Hvis han er så arrogant, så kan han ikke være minister. Han må vekk, fortsetter han, og viser til miljøministerens respons på den kraftige medlemsveksten i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

Les også: Protester strømmer inn mot klimaklokke foran Stortinget

annonse

Mistillit

Den engasjerte familiefaren har også en oppfordring til Rødt-leder Bjørnar Moxnes:

– Moxnes er jo kongen av mistillitsforslag. Skal han sitte der og godta at Rotevatn oppfører seg som han har gjort?

– Om Rotevatn må gå eller ikke, det har vi ikke tid til å diskutere, som han selv ville sagt, det blir som på diskutere at jorden er flat og det gidder ikke vi. Han bør ta hatten sin og gå, sier Standal.

Hat

Han mener det finnes mye hat i samfunnet, mot de som engasjerer seg mot klimaalarmisme.

– De sitter og sier at vi hater alt mulig. Men det er de som driver med hat. De som driver motgruppen mot «Folkeopprøret mot klimahysteriet», det er de største mobberne jeg har sett.