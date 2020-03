annonse

Kritikken har i en lang periode haglet over Sveriges Sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven, men han lar seg inspirere av slikt, sier han i svenske medier.

Hans parti gjør de dårligste meningsmålingene noensinne i disse dager, og ikke bare opposisjonspolitikere stiller spørsmål ved ham og hans utspill, men det gjør også hans egne partifrender.

Selv om støtten til Sosialdemokratene er på historisk lave 23,2 prosent, og det er hevet stemmer for at Stefan Löfven ikke lenger skal lede partiet, blir han ikke lei seg av kritikken, men heller stimulert, sier han til Aftonbladet.

– Det er bra å ha forskjellige synspunkter fordi da testes din egen strategi, din egen taktikk. Det er en fordel, sier han og gjentar noe han nylig fikk kritikk for i egne rekker, nemlig at han ønsker å lede eget parti fram til valget i 2020.

Kritikk på flere nivåer

Noe av kritikken er forankret i januaravtalen og mot kompromissene som ble gjort med de to borgerlige partiene C og L. Svenske LO mener avtalen åpnet for en radikal kommersialisering av arbeidsmarkedet, og har kritisert partiledelsen.

Löfven er fast ved at avtalen med C og L er den rette strategien, noe arbeiderbevegelsen og partiet ble enige om etter valget, men som LO i ettertid har endret oppfatning av.

– Det er dette samarbeidet som er nødvendig for at vi skal implementere sosialdemokratisk politikk, sier Löfven til Aftonbladet.

Stefan Löfven lovte dessuten i 2013 at Sverige innen 2020 skulle ha den laveste arbeidsledigheten i EU. Resultatet ble en svak 23. plass av 28 land.

Kritikken går også på hans utspill og håndtering av kriminaliteten og volden i landet, kutt i velferdsgoder og økende avgifter.

For kort tid tilbake sendte Löfven ut en Instagram-melding om at han kunne tenke seg å lede partiet fram mot neste valg i 2022.

I bakkant av utspillet har svenske medier kunnet fortelle at hans egne partifrender mislikte utspillet, og det er stilt spørsmål ved hans virkelighetsoppfatning.

Fravær av tillitt i egne rekker

Bortsett fra den åpne kritikken fra andre politiske partier og partifellene, som mener Löfvens tid er over, finnes også det svenske medier beskriver som «en ulmende stillhet av misnøye».

Styreleder i den vanligvis høylydte organisasjonen Sosialistisk Ungdom, Philip Botström, ønsker ikke å svare på Dagens Nyheters spørsmål om han har tillit til Löfven som partileder.

Heller ikke S-studentleder Malin Malm, vil avkrefte eller bekrefte sin tillit til partiets leder, og skriver i en SMS til DN:

– Jeg har tillit til valgkomiteens prosess i forkant av partikongressen 2021.

Jonas Hinnfors, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg, mener at taushet om partilederens tillit bør sees på som et advarselssignal til ledelsen.

– At politiske motstandere kritiserer en partileder er en ting, men hvis det ikke er åpenbart at man har intern tillit til partiledelsen for å ordne opp i en vanskelig situasjon, så er det et advarselsflagg, sier han til DN.