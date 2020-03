annonse

Mellom 2000 og 2017 gikk Sverige fra den nest laveste inntektsulikheten i Norden til den største, viser studie.

Det er Nordisk råds rapport «State of the Nordic Region 2020», som forteller om endringene, ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter (DN).

«State of the Nordic Region 2020» gir et unikt blikk bak kulissene i verdens mest integrerte region, som består av Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland.

– Det har vært sterk vekst og dette har en tendens til å bidra til økte inntektsforskjeller, sier Kjell Nilsson, direktør for Nordisk råds Nordiske forskningssenter, til avisen.

Men samtidig bemerker han at Norge, som også har hatt en sterk vekst, har mye mindre inntektsforskjeller enn Sverige.

Svenske endringer i 2018

I statistikk presentert i slutten av januar i år viser det seg imidlertid for første gang på lenge at inntektsgapet i Sverige gikk ned i 2018.

Fallende aksjekurser og et dempet boligmarked er hovedforklaringene, ifølge velferdsforsker Andreas Berg.

Han sier til TT at økningen i inntektsforskjellene har hatt en tendens til å gå oppover siden 1990-tallet, med to hakk i kurven; delvis da IT-boblen brast rundt årtusenskiftet, og delvis under finanskrisen 2008/2009.

Men i 2018 gikk inntektsforskjellene tilbake.

Målt med den såkalte gini-koeffisienten falt det økonomiske gapet i 2018 til det laveste nivået siden 2014. Dette er også første gang siden finanskrisen at inntektsforskjellene i samfunnet synker.

Hovedforklaringen er ifølge TT lavere kapitalgevinster og viser til Sveriges Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kapitalinntekten og konjunkturene avgjør

Hvis kapitalinntekten fjernes ligger forskjellene fortsatt, noe som tydelig indikerer at bruddet i kurven er relatert til lavere kapitalinntekt for de velstående i 2018, et år da børsen i Stockholm også falt og boligprisene falt eller i det minste sluttet å stige.

– Hvis du fjerner kapitalinntekten, har ingenting skjedd på veldig lenge, sier Andreas Bergh, førsteamanuensis og velferdsforsker, tilknyttet Institute for Business Research til TT.

Poenget hans er at når det gjelder lønn, skatt og forskjellige bidrag, har inntektsforskjellene neppe endret seg i løpet av de siste ti årene, i alle fall ikke i tilstrekkelig grad til å påvirke ulikhetene.

– Så lenge det ikke gjøres noen grunnleggende skattereform, for hvordan vi beskatter kapitalinntekter, vil inntektsforskjellene bestemmes av konjunkturene, sier Andreas Bergh.