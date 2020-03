annonse

annonse

Et klart flertall av svenskene ønsker at barn som har bodd i Sverige i mange år og lært det svenske språket, skal få en mulighet til å bli i Sverige. Retten til familiegjenforening støttes også av et klart flertall, viser en fersk meningsmåling.

Resultatene fremkommer en ny meningsmåling fra Novus på vegne av det svenske Røde Kors, Redd Barna og Den svenske kirken.

Les også: Svensk næringslivsleder: Innvandringen kan føre til borgerkrig

annonse

Sterk debatt om migrasjonslovene

Akkurat nå pågår det kraftige diskusjoner mellom alle parlamentariske partier i Sverige om den fremtidige migrasjonslovgivningen, som blant annet tar for seg hvilke regler som skal gjelde for familiegjenforening og om å gjeninnføre humanitære grunner som et beskyttelsesårsak for å kunne få opphold i Sverige.

Den ferske meningsmåling fra Novus på vegne av det svenske Røde Kors, Redd Barna og Den svenske kirke kommer midt oppe i denne diskusjonen.

Meningsmålingen viser at det er sterk støtte både for retten til familiegjenforening og for gjeninnføring av humanitære grunner, heter det i en pressemeldingen fra det svenske Røde Kors.

annonse

Les også: Sverige: Alle optimistiske prognoser slo feil, nå kommer utgiftene for kommunene

Organisasjonene er ikke overrasket

– Vi er ikke overrasket over resultatene. Hver dag ser vi klare eksempler på at menneskeheten er i live i Sverige. Tusenvis av frivillige fra våre organisasjoner jobber på grasrotnivå for å hjelpe samfunnets mest sårbare på forskjellige måter, sier Martin Ärnlöv, generalsekretær for Røde Kors.

– Menighetene våre møter hver dag mennesker som på grunn av krig og forfølgelse har blitt skilt fra sine pårørende. Muligheten for å gjenforene seg med familien er en nøkkel til vellykket integrasjon. Vi håper at komiteen tar hensyn til resultatene av etterforskningen, sier Helén Ottosson Lovén, generalsekretær for Den svenske kirken)

– Vi håper at komiteen vil lytte til det svenske folket og sikre at Sverige får asyllovgivning som tydelig respekterer barns rettigheter, sier Helena Thybell, generalsekretær Redd Barna.

annonse

Les også: Bomber og skyting kan ødelegge Sveriges konkurransekraft

Resultatene av undersøkelsen

*73 prosent er (helt eller delvis) enige om at barn som har bodd i Sverige i mange år og har lært seg det svenske språket, skal ha muligheten til å bli i Sverige. 13 prosent tar avstand fra det (helt eller delvis).

*62 prosent er enige (helt eller delvis) i at mennesker med humanitære grunner, f.eks. alvorlig syke barn eller voksne skal ha mulighet til å bli i Sverige. 19 prosent tar avstand fra det (helt eller delvis).

*59 prosent er enige (helt eller delvis) om at barn og foreldre på flukt, som har kommet bort fra hverandre, skal ha muligheten til å gjenforenes i Sverige. 23 prosent tar avstand fra det (helt eller delvis).

Undersøkelsen ble utført av Novus, hvor 1 021 intervjuer ble gjennomført med et nasjonalt representativt utvalg av publikum i alderen 18-79 år, og foregikk i perioden 30/1 – 5/2 2020. Undersøkelsen ble publisert i svenske medier 27. februar 2020.