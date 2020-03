annonse

annonse

Vi har allerede hatt et skandaløst smitteutbrudd på Ullevål sykehus som følge av inadekvate råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Men skjødesløsheten fortsetter til tross for at minst 19 personer og trolig langt flere allerede er smittet i Norge.

Store deler av Kina har vært stengt ned i over en måned. Jeg har tidligere beskrevet hvor passivt Folkehelseinstituttet har forholdt seg til hjemkomne nordmenn fra smitteutsatte områder.

Og det er fortsatt kun de med symptomer som bes kontakte fastlege selv om de kommer fra steder med «vedvarende smittespredning». Men FHI må da innen nå ha fått med seg at coronaviruset kan smitte lenge før folk har symptomer? Og med tanke på at viruset i det minste er dobbelt så smittsomt som et influensavirus, er det å be om flere smittede å ha så lite oppfølging av folk som kommer fra smitteområder.

annonse

Resett får flere henvendelser fra lesere som reagerer på manglende norske tiltak. Som en leser sier det: «En uke gamle reiseråd.. faen ta helt galskap. Å ikke be folk holde seg unna Sør-Korea, Iran, Japan og Kina er galskap.»

De reiserådene som nå ligger ute på FHIs hjemmesider er faktisk så skjødesløse at man nesten må lure på om det er en glipp eller at noen ved instituttet ønsker Covid-19 velkommen til Norge.

Her er et utdrag av noe som står 1. mars 2020.

«Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.»

annonse

Men kanskje enda mer utrolig er det som står om hjemreise fra Hubei-provinsen. Dette er altså det stedet det hele startet og som er satt i fullstendig karantene. Men norske myndigheter gjør ikke annet enn å be folk som kommer hjem fra episenteret om å «være særlig årvåkne og redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst.»

Ja, du leste riktig. Her er ordlyden slik den fortsatt står på FHIs hjemmesider:

«Som en ekstra forhåndsregel ber vi personer som kommer hjem fra Hubei-provinsen (med Wuhan by) i Kina, være særlig årvåkne og redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst.»

Les også: Smitteskandalen på Ullevål: Forbannet norsk sløvhet

Hva kan man egentlig si! Det virker ikke som alvoret har gått opp for norske myndigheter.

annonse

Statsminister Erna Solberg for sin del forsøker å oppmuntre folk til å gjøre som før. Som reaksjon på medisin- og utstyrsmangel sier hun på søndag dette:

– Det forteller oss at vi må opptre så vanlig som mulig, også i en situasjon hvor smittsom sykdom brer seg.

VG skriver at Solberg oppfordrer folk til hygienetiltak som «å vaske hendene og hoste i albuen» i solidaritet med dem som trenger helsetjenesten mest.

– For de aller fleste er ikke coronaviruset en farlig sykdom. Men for noen vil den være det, sier hun.

«I sin tale til Høyres sentralstyremøte fastslår statsminister Erna Solberg at alle som tror vi kan stenge grensene og lukke oss inne, tar grundig feil,» skriver VG.

Åpne grenser, reis som før, ingen grunn til å ta lærdom fra de tiltak Kina, Sør-Korea, Japan, Italia og andre har innført, tydeligvis.

Tilliten til norske myndigheter begynner å bli syltynn.