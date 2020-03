annonse

Tidligere Mandal-ordfører Alf Erik Andersen (Frp) vil betale tilbake dobbeltlønna han fikk som ordfører samtidig som han jobbet som statssekretær.

Frp-leder Siv Jensen sier til VG søndag at pengene blir tilbakebetalt til Lindesnes kommune.

– Sammen med Alf Erik Andersen har vi kommet frem til at han skal kontakte kommunen for å finne en ordning slik at han kan betale tilbake den doble lønnen han fikk for desember da han både var statssekretær og fungerte som ordfører, skriver Siv Jensen til avisa.

Lørdag avslørte avisa at Andersen i desember fikk dobbelt lønn som både statssekretær og ordfører. Deretter fikk han etterlønn i strid med reglene, som sier at etterlønn skal avkortes krone for krone mot annen inntekt.

Ifølge VG tjente Frp-veteranen i alt 433.000 kroner i de to stillingene på tre måneder i vinter, inklusive etterlønn fra både ordførervervet og stilingen som statssekretær.