Det er mange som har reagert på norske helsemyndigheters råd og tiltak under Covid-19 utbruddet som nå sprer seg i verden. Et ektepar i en kommune på Østlandet reagerer på råd de fikk fra fastlegen og kommuneoverlegen.

Det var forrige helg at en øyelege kom hjem fra skiferie i en fjellby i Trentino-regionen i Italia.

Legen følte seg frisk etter skiferien, og dro på jobb som vanlig mandag 24. februar – men følte seg dårligere natt til tirsdag. Han gikk på jobb tirsdag, men følte seg litt forkjølet og ba kolleger holde avstand.

Rett etter at morgenmøtet var ferdig, spurte øyelegen om å bli testet for coronasmitte. Men svaret var nei, siden legen ikke hadde oppholdt seg i et område med smittetilfeller.

Øyelegen holdt seg hjemme onsdag. Og ble først testet for coronasmitte på sykehuset på torsdag, etter selv å ha insistert på dette, sier legen selv.

Minst tre andre ansatte har til nå også testet positivt.

Hvem er i faresonen?

Ullevål sykehus opplyste at mer enn hundre personer kunne være utsatt for smitten. De begynte i helgen å kontakte disse og har gitt beskjed om at de bør være i hjemmekarantene i 14 dager.

En av disse pasientene bor i en kommune ca. 1,5 time med bil utenfor Oslo. Hun var innlagt på øyeavdelingen fra mandag til onsdag. På onsdagen ble hun hentet av naboen sin og kjørt hjem. De satt sammen i bilen i nitti minutter.

Vedkommende som var innlagt har ikke følt seg dårlig til nå, men er fortsatt i karantene. Men naboen som kjørte henne, har imidlertid tid nå fått influensasymptomer inkludert sår hals.

Det er kona hans som ringer Resett og forteller at de stusser over rådene de har fått.

– Vi ringte fastlegen i dag, men får beskjed om å gjøre som vanlig. Vi får ikke beskjed om å isolere oss.

– Hva begrunner han det med, spør Resett?

– Fastlegen henviser til kommuneoverlegen, som visstnok sier at det ikke er nødvendig med karantene for oss. Men vi gjør det likevel, sier kona. – Vi har to barn.

Ekteparet det er snakk om er tidlig i femtiårene. De oppfatter rådene de har fått som «skjødesløse».

Vi forsøker å ringe kommuneoverlegen, men han sitter opptatt i et møte ut dagen og er ikke tilgjengelig før tirsdag. Sentralbordet setter oss over til en kollega av ham, som er kommuneoverlege i tilstøtende kommuner. Han er imøtekommende, men ønsker ikke å kommentere kollegaens råd.

– Jeg vet hva jeg ville gjort, sier han.

Men han vil ikke si hva det er han ville ha gjort. Han sier det er vanlig at kommunoverlegene henvender seg til Folkehelseinstituttet hvis de er i tvil.

