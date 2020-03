annonse

Folk som vil feire USAs nasjonaldag i Frognerparken skal fortsatt få se amerikanske biler.



– Jeg er glad for at vi i fellesskap har funnet en god løsning der amerikanske biler fortsatt er en del av arrangementet, samtidig som vi tar vare på Frognerparken. Jeg ønsker dem lykke til med arrangementet, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad.

Skapte enormt støy

Det ble enormt med støy, da det ble kjent at den tradisjonsrike bilutstillingen i Frognerparken i Oslo, som avholdes i forbindelse med feiringen av den amerikanske nasjonaldagen, ikke ville bli tillatt i år.

Begrunnelsen fra Bymiljøetaten i Oslo i januar i år var at biler i parken ikke harmonerer med byrådets «grønne profil», og at det vil være feil signal å tillate dette.

Løsningen som nå presenteres innebærer at 25 biler kan parkere på anviste grusveier i parken, og at parkeringsplassen i Middelthunsgate kan benyttes til øvrige amerikanske biler mens arrangementet pågår.

Dermed vil skuelystne kunne se et representativt utvalg på tre biler fra hvert tiår innen amerikansk bilproduksjon fra 1910-1990.

– Vi setter stor pris på at kommunen etter ny vurdering vil tillate et begrenset antall biler inn i Frognerparken i tillegg til å tilby parkeringsarealet ved Middelthunsgate for årets arrangement. Nå skal vi i fellesskap med vår arrangørklubb Raceworz Norway finne en god ordning for utvelgelse av bilene som skal inn i parken, sier Henning Kjensli i Amcar Norge.

Løsning i fellesskap

– Vi er opptatt av ikke å legge urimelige bånd på idrett og lek, men må begrense et stort antall biler inn i selve parken, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

– Arrangementet i 2019 tiltrakk seg et stort antall biler, som ikke var omsøkt til kommunen eller kommunisert til arrangør. Løsningen vi i felleskap har kommet frem til regulerer dette, samtidig som den bevarer rammen rundt arrangementet.

– Øvrige biler kan utstilles på parkens parkeringsplass ved Middelthunsgate, dersom dette er ønskelig fra arrangørs side, sier Kongsteien.

Amcar et viktig kultursymbol

– Amerikanske biler er et kulturelt innslag og et av de sterkeste kultursymbolene for USA. Det er bra at tradisjonen om amerikanske biler på 4. juli-feiringen holdes vedlike uten at Frognerparken skal lide noen skade, sier Bruce Allen i American Coordinating Council of Norway (ACCN).

Oslo kommune skal være en arrangementsvennlig by, og kommunen søker å legge til rette for aktivitet i byen, både når det gjelder Amcar-kulturen og øvrige arrangementer, heter det i en felles pressemelding fra Bymiljøetaten.

Feiringen av USAs nasjonaldag i Frognerparken er i år søndag 28. juni.