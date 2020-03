annonse

Erdogan og Tyrkia fører en krig i regionen som rammer sivile alle vegne. Tyrkias ansvar for flyktningekrisen er m.a.o. åpenbar.

Desto verre, så sørger Erdogan aktivt og hjelpsomt for at titusener av flyktninger og immigranter – som altså Tyrkia selv er årsak til – føres inn i Europa; for at de andre europeiske landene skal ta det ansvar Tyrkia selv har og ikke ønsker.

Flyktningene og immigrantene er m.a.o. intet annet enn et middel i kyniske tyrkiske politikeres hender for å ramme EU og andre europeiske land som ikke støtter Erdogans offensive krigføring mot andre land og folkegrupper. De ofrene vi ser i dag og fremover ville ikke ha gjennomgått de lidelser vi i dag ser om ikke Erdogan åpnet for det.

Det handler stort sett om flyktninger og immigranter som ikke er tilfreds med sikkerhet og trygghet, men vil passere flere trygge land nordover for å komme til andre land med store og lett tilgjengelige velferdsgoder. Hvilket flere av dem allerede har innrømmet. At mange ikke vil ha noen åpen debatt om disse temaene er selv avslørende: For flere handler det dessverre om å trumfe gjennom egne idealer og synspunkter. Og det for enhver pris, både innenlands og ellers.

De våkner nok ikke før det er for sent. Men da er det også for sent. Her er demokratiske prosesser et hinder.

