Den amerikanske TV-kanalen MSNBC lagde 28. februar en reportasje der de påstår at Trump mener coronaviruset er en bløff.

Først fremfører reporteren påstanden, og så klipper de rett til Trump som sier: «This is their new hoax,» (dette er deres (Demokratenes) nye bløff.) Problemet er at det ikke var coronaviruset Trump viste til, og det vet selvsagt MSNBC.

Dana Millibank fra Washington Post fikk 86.000 likes på Twitter da hun ba sine følgere om å «huske øyeblikket hvor Trump kalte coronaviruset en bløff». Men hun fikk svar på tiltale fra den iransk-australske journalisten Rita Panahi:

More than 23,000 RTs and 86,000 Likes for a verifiable LIE. If you fall for fake news you only have yourself to blame. https://t.co/8fWWFFyQL8 — Rita Panahi (@RitaPanahi) February 29, 2020

Klippet som avslører løgnen

Klippet som viser hva Trump faktisk sier, finner du her. På mindre enn 30 sekunder blir det klart hva hans påstand i virkeligheten er, og det er så langt fra MSNBCs fremlegging som det er mulig å komme.

Trump viser til Demokratenes måte å bruke coronaviruset til å score politisk mot han. Og når han snakker om deres «nye bløff,» er det komplett umulig å forstå annet enn at han refererer til «Russia collusion» og Ukraina-saken. Saker som gjennom omfattende etterforskning har vist seg å være nettopp «hoax», som Demokratene brukte mot han og hans administrasjon.

Trump haterne sluker åtet med søkk og snøre

MSNBCs falske nyhetsreportasje går sin seiersgang på andre mediers plattformer, Twitter og andre sosiale medier. I Norge er det flere trådstartere på Facebook som er i sjokk over den antatt uansvarlige Trump. Sannheten bryr dem ikke, og mange er så forblindet at de er helt ute av stand til å erkjenne hva som faktisk er riktig når de får det fremlagt.

Pøser på med politisk kritikk

Mediene øser ut kritikk av Trumps politikk mot coronaviruset. Som alltid når det gjelder hatet mot Trump, mangler reportasjene journalistisk balanse. Det faktum at USA var det første landet som stengte all innreise fra Kina nevnes ikke. Heller ikke skjevheten i at det er påvist 64 smittetilfeller i USA som har mer enn 350 millioner innbyggere, og at det nærmer seg 20 tilfeller i Norge som har 5 millioner innbyggere.

Det skrives side opp og side ned om at Trump har strippet ned smittevernet og kuttet i pengetilførselen til tiltak mot smitte. Det faller dem ikke en gang inn at Trumpadministrasjonen kanskje kan ha en annen strategi, som både kan være mer effektiv og mindre ressurskrevende.

Hat, løgn og hysteri virker

Det går ikke en dag uten en eller annen «Trump er farlig»-reportasje i de liberale mediene. Hatet mot Trump og velgermassene hans lar seg ikke skjule. Trump-hysteriet, klimahysteriet og annet hysteri vi eksponeres for i store doser har åpenbart som mål å skremme folk fra å bevege seg i en mer konservativ retning. Som selverklærte godhetsguder tror de at de redder verden ved å bruke alle midler for å bevare makten.

Heldigvis for verden vil hat, løgn og hysteri frarøve dem det de tørster etter. Truth matters.