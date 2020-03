annonse

Det siste døgnet er det bekreftet seks nye tilfeller av koronaviruset i Norge. Totalt er 25 personer smittet med viruset her til lands.

Ingen av dem er alvorlig syke, og ingen er innlagt på sykehus, opplyser overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Siri Helene Hauge.

– Alle er i hjemmene sine og er isolert, sier Hauge.

På kort sikt er det ventet at det vil komme flere tilfeller, ifølge Hauge.

FHI meldte først om 24 nye tilfeller, men klokken 18.04 ble det bekreftet et nytt tilfelle av koronaviruset i Rogaland.

12 av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. De seks nye tilfellene har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet.

Helsemyndighetene forventer at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der vi får smittespredning i Norge uten at vi klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.

– Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke, forklarer avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Dersom det skjer, kan det bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre smittespredning, varsler FHI.

Fakta om koronaviruset

* En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

* Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

* Over 80 prosent får milde symptomer. Risikoen er aller størst for eldre og syke.

* Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

* 26. februar ble det første tilfellet av viruset bekreftet i Norge.

* Totalt er 25 personer smittet av koronavirus i Norge. 12 av de 25 tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus og én lærer ansatt ved Etterstad videregående skole i Oslo. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. Ingen av dem er alvorlig syke.

* Alle de 25 smittede har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. De er alle hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner.

* Ullevål sykehus har innført nye karanteneregler på 14 dager for ansatte som har vært i smitteområder. De nye reglene vil berøre mellom 150 og 160 ansatte ved sykehuset. Antallet kommer trolig til å stige noe.

Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB