Fire nye dødsfall fra koronaviruset er registrert i USA. Dermed er antall døde kommet opp i seks, alle i delstaten Washington.

Fem av de avdøde bodde i King County, der storbyen Seattle hører til, mens den sjette bodde i Snohomish. Tre av dem bodde på samme sykehjem, og alle var led av andre sykdommer.

Halvparten av de 90 som er registrert smittet i USA, har kommet fra Kina og et cruiseskip ved Japan eller vært i kontakt med folk som er kommet fra Kina.

Men man kjenner ikke til hvor de øvrige er blitt smittet, noe som tyder på at smitten har slått rot i USA. Mye tyder på at den har vært til stede i Seattle-området i lengre tid, noe som betyr at det kan bli mange flere smittede.

Dow Constantine, som er øverste fylkessjef i King County, sier at de vurderer å kjøpe et motell for å innlosjere smittede som må i karantene.

Tidligere mandag meldte New York om sitt første tilfelle, en kvinne som kom med fly fra Italia og som kjørte i privatbil rett hjem.

Myndighetene tror derfor ikke hun har rukket å smitte noen, men guvernør Andrew Cuomo sier likevel at det ikke er tvil om at smitten kommer til å spre seg i den store byen, som er USAs port mot verden.

– Folk kommer til å teste positivt, ikke bare en eller tre eller fem. Det blir mange som kommer til å teste positivt, sier Cuomo.