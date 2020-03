annonse

En fransk statsborger er det første bekreftede tilfellet av koronaviruset i Senegal. Det er det andre koronatilfellet sør for Sahara i Afrika.

En tunisisk mann er også smittet etter å ha jobbet i Italia, opplyser myndighetene i landet mandag. Han kom tilbake til Tunisia på grunn av smitteutviklingen i Italia og testet positivt for koronavirus etter å ha fått feber.

Den franske statsborgeren som er bekreftet smittet i Senegal, bor i det vestafrikanske landet, men var på besøk i Frankrike forrige måned. Han returnerte til Senegal onsdag i forrige uke og ble satt i karantene ved Fann-sykehuset i hovedstaden Dakar.

Mannen er hittil ved god helse, og kona og de to barna hans blir holdt under oppsikt. Så langt mistenkes tre andre personer også for å være smittet i Senegal.

Totalt er det dermed åtte bekreftede tilfeller av koronaviruset i Afrika. En italiener er smittet i Nigeria, og dermed er tilfellet i Senegal det andre sør for Sahara. I tillegg er det bekreftet tre smittetilfeller i Algerie og to i Egypt.

I februar uttrykte generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) spesiell bekymring for risikoen for koronautbrudd i Afrika og ba om 675 millioner dollar i donasjoner for å øke beredskapen i sårbare afrikanske land.