En klinikk i havnebyen Bandar Abbas i Sør-Iran ble lørdag påtent, på grunn av mistanke om at koronaviruspasienter fra en annen by var satt i karantene der. Dette rapporterer Al Arabiya og Iran International.

Ryktene hevder at 10 smittede ble fraktet fra Qom, en svært religiøs by som har vært episenteret for virusutbruddet i Iran, til Towhid-klinikken i Sør-Iran. Dette ifølge iranske innlegg i sosiale medier.

Iranske medier: «Ubegrunnede rykter»

Det halvstatlige nyhetsbyrået Fars News Agency avviser påstandene om at smittede pasienter fra Qom ble behandlet ved den påtent klinikken som «ubegrunnede rykter», og hevder at ryktene «skapte sinne» hos noen innbyggere, som tente på bygningen. Klinikken har en spesiell avdeling for syke med koronavirus, men direktøren for samfunnskontakt ved University of Hormozgan Medical Sciences, Fatima Norouzian, forteller Fars at ryktene om koronasmittede pasienter i Bandar Abbas «bare er en løgn».