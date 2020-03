annonse

Tysklands statsminister Angela Merkel advarer Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mot å bruke flyktningene i et spill mot EU.

Merkel sa mandag at det er fullstendig uakseptabelt å forsøke å score politiske poeng på bekostning av flyktningene.

– Disse flyktningene er nå blitt satt i en situasjon der de har gått til grensa og endt opp i en blindgate, sa hun.

Hun gjorde det klart at hun forstår Erdogans vanskelige dilemma, når man vet at store mengder syriske flyktninger presser på fra Syria.

Tyrkia sliter med at det er 3,6 millioner migranter og flyktninger i landet, og at bortimot en million til presser på fra Syria. Men mange analytikere mener at Erdogan har åpnet grensa for å presse EU til å støtte hans krigføring i Syria.