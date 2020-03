annonse

annonse

Det er et stadig tilsig av dramatiske rapporter fra grenseområdet mellom Hellas og Tyrkia.

Etter at Erdogan åpnet grensene har titusenvis av migranter strømmet til grensen mellom Hellas og Tyrkia. Dramatiske scener utspiller seg.

Også på Lesbos tyder mye på at lokalbefolkningen har fått nok, etter årevis med en endeløs strøm av migranter. En video viser hvordan lokalbefolkningen nekter migranter i gummibåter å gå i land, mens de roper: Forsvinn, dra hjem!

Samtidig forteller migranter at Tyrkia har sluppet dem ut av fengsel samme dag og sendt dem mot grenseområdet.

Umiddelbart etter at Erdogan erklærte grensene åpne, ankom det som en Twitter-bruker kaller «Soros-style NGOs» for å hjelpe migrantene. Rasende lokalbefolkning angrep hjelpearbeiderne, som i hovedsak var tyske. Andre kilder sier at kvinnen på filmen var en representant for FNs høykommissær for flyktninger.

As soon as it was announced that Erdogan was going to give migrants free passage to Europe, Soros-style NGOs (mostly German personnel) arrived to the Greek island #Lesbos to assist the migrants

But the locals have had enough,today they attacked to NGO staff, screaming “go home”! pic.twitter.com/6XAGszcCYG

— BasedPoland (@BasedPoland) March 1, 2020