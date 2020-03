annonse

Christian Tybring-Gjedde langer ut mot NRK-journalist Sidsel Wold og statskanalens dekning om flyktninger.

De siste ukene har NRK havnet under et massivt press i mange saker. Spesielt statskanalens dekning rundt klimaspørsmålet, har satt sinnene i kok hos mange.

Flere samfunnsdebattanter har omtalt NRKs klimadekning for «propaganda».

– Mikrofonstativ

Nå har også Frps Christian Tybring-Gjedde fått nok av journalistikken til NRK.

I et nytt Facebook-innlegg omtaler han kanalens dekning i flyktningssaken for propaganda, og anklager NRKs utenrikskorrespondent, Sidsel Wold, for å ikke stille kritiske spørsmål til Flyktninghjelpen.

– Hovedbudskapet i NRKs nyhetssendinger i dag morges er som forventet. At det rapporteres fra flyktningsituasjonen i Tyrkia og Hellas er naturlig, men mens andre land gjør en dypere analyse av situasjonen får NRK straks hovedfokus på at vi bør hente flyktninger til Norge og behandle asylsøknadene her. NRK er et mikrofonstativ for Flyktninghjelpen som hevder Norge bør hente 750 flyktninger for å avlaste Hellas. Flyktninghjelpen får anledning til å fremstå som moralsk overlegne og NRK videreformidler budskapet helt uten kritiske spørsmål. NRKs korrespondent Sidsel Wold forsvarer sågar at Tyrkia har brutt flyktningeavtalen landet inngikk med EU.

– NRK hopper bukk over enhver diskusjon som berører de langsiktige konsekvensene for Norge dersom vi skulle gjøre som flyktningehjelpen ber om. Alle vet at dersom Norge skulle ta i mot 750 asylsøkere, så vil disse aldri returnere. I tillegg vil disse få anledning til familiegjenforening, så 750 blir straks til ca 3000. Disse kommer i tillegg til de 3000 + familiegjenforening vi allerede nå mottar hvert år. I tillegg kommer regulære asylsøkere, skriver Tybring-Gjedde på Facebook.

Innlegget har fått tusen reaksjoner på under en time og kommentarene strømmer inn.

– NRK er ikke pålitelig nyhetskanal. Nyhetene blir vridd og tilpasset et bestemt politisk syn. Men det verste er at dette må vi alle være med å betale!!, skrives det.

– Tvangsfinasiert sosialistisk propaganda

Christian Tybring-Gjedde er en av få politikere innad i Frp som har tatt et offentlig oppgjør med NRK. I et facebook-innlegg i 2018 raste han mot kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Tybring-Gjedde uttalte at NRK med sin makt styrer den politiske dagsorden, og med det kan formidle sosialistisk propaganda.

– Sannheten er at NRK ikke kun setter agendaen, men propagandaen styrer også politikken. Og NRK fortsetter å bli finansiert av deg og meg. Jeg, og flere med meg roper opp internt, men vi trenger hjelp av alle dere der ute. Still krav om at NRK-monopolet fjernes. Si nei tvangsfinansiert sosialistisk propaganda, skrev han.