Avisen skaper et inntrykk av at alle på grensen er legitime flyktninger med beskyttelsesbehov.



VG beskrev i helgen scenene fra grensen mellom Hellas og Tyrkia, der landets president Recep Erdogan har åpnet grensene.

«Politifolk brukte lørdag tåregass mot flyktninger ved en grenseovergang i den tyrkiske provinsen Edirne, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP. Her befinner det seg flere tusen mennesker, og noen av dem svarte med å kaste stein.»

Her skiller landets største avis seg fra NTB, som konsekvent bruker den langt mer presise omtalen «flyktninger og migranter».

Dette er ikke en tilfeldig valgt artikkel, ordbruken går igjen i flere saker.

Det problematiske i VGs omtale er at en flyktning per definisjon er en person som har krav på asyl eller opphold.

VGs journalister kunne for eksempel ha lest om dette i Store Norske Leksikon.

«Flyktninger er ifølge FNs flyktningekonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». FNs konvensjon om flyktningenes rettigheter fra 1951 med tillegg av 1967, artikkel 1 A.»

Dette er viktig, fordi det er ikke slik at de aller fleste som nå ønsker å komme inn i Europa fra Tyrkia er ikke flyktninger, de er migranter. Mange har kommet fra land uten krig. De fleste er motivert av et ønske om jobb og utdannelse.

Derfor er det viktig at myndigheter og medier beskriver dette slik det er og ikke bidrar til å gjenta det inntrykket som ble skapt under flyktningkrisen i 2015, hvor mange trodde at alle som kom hadde et legitimt beskyttelsesbehov.