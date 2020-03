annonse

annonse

Koronaviruset har den siste tiden preget børsmarkeder over hele verden, også i Norge. – Så store tall at jeg nesten blir svimmel, sier investeringsøkonom.

Nettmegleren Nordnet har hatt en av sine mest fartsfylte måneder noensinne, og private investorer omsatte aksjer for 20,1 milliarder kroner i løpet av februar.

– Etter at koronaviruset for alvor ble oppdaget i Europa har vi sett en enorm omsetning av aksje og verdipapirer hos oss. En omsetning på over 20 milliarder kroner på en måned er så store tall at jeg nesten blir svimmel, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

annonse

Flyselskapet Norwegian ligger på topp over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 126 millioner kroner. Selskapet var blant dem som har blitt hardest rammet av virusfrykt, og i løpet av februar har kursen vært ned over 50 prosent.

– Grunnen til dette er frykten for at koronaviruset skal føre til at færre vil reise. Hvis dette blir tilfellet, vil fly og reiselivsselskaper slite med inntjeningen fremover. I Norwegian sitt tilfelle vil dette være katastrofalt, da selskapet har store låneforfall i tiden fremover, sier Johannesen.

Også Aker BP og Equinor er blant de mest kjøpte aksjene, mens hydrogenselskapet NEL og Yara topper listen over de mest solgte.